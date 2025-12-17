El regalo de una zaragozana a David Broncano en 'La revuelta': "Ojo, que es rapera"

Uno de los rituales habituales de David Broncano en cada programa de 'La revuelta' es su interacción con el público al comenzar el programa. Ayudado del colaborador Sergio Bezos dialoga con varios de los asistentes al programa y el propio público elige a su favorito, que ocupa un lugar privilegiado para seguir el programa desde la bañera.

En el programa de este martes, la protagonista ha sido una aragonesa. "Te presento a Amparo la bailonga'", le ha señalado Bezos a David Broncano. "Te he conocido en la puerta, soy la de Zaragoza", le ha espetado la aragonesa al presentador, que la reconoció enseguida: "Me han ido persiguiendo muchas calles, pero han sido muy amables".

'Jota a la Virgen del Pilar'

Después de conocer también a su marido, Antonio, que ha obsequiado con un baile al público, la zaragozana le ha regalado una estampita de la Virgen del Pilar con la bandera de España a David Broncano, que ha agradecido el detalle. Amparo ha empezado a recitar la 'Jota a la Virgen del Pilar', pero los nervios le han jugado una mala pasada, "que no me sale, me callo", ha señalado. Broncano y Bezos al unísono han bromeado con ella: "Ojo que es rapera".

La interacción de la aragonesa ha concluido con su frase emotiva: "Estoy feliz, feliz de conoceros a todos".

El programa de este martes, que contó con Daniel Sánchez Arévalo y Javier Gutiérrez como invitados para promocionar su película 'Rondallas', obtuvo 3.801.000 espectadores únicos y reunió 1.436.000 espectadores de media y el 11,2% de cuota de pantalla. Fue lo más visto en la franja de edad de 25 a 44 años, según ha señalado Barlovento.