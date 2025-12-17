La sala El Veintiuno de Huesca se hace aún más grande e impulsa un festival con Duncan Dhu y Alcalá Norte

No es habitual que una sala con un aforo de apenas 140 personas alcance tanto reconocimiento y repercusión. Y aún menos si se encuentra en una de las capitales de provincia más pequeñas de España. El Veintiuno de Huesca lo ha conseguido a base de trabajo y buen hacer. De hecho, en mayo fue distinguida como la Mejor Sala de Conciertos en Vivo del Año en el sur de Europa en los Prestige Awards 2024-25. Ahora ha dado un paso más al impulsar su propio festival con motivo de su 15 aniversario.

Se denominará El Veintiuno Festival, se celebrará el 12 y 13 de junio en el Palacio de Congresos de Huesca y entre sus cabezas de cartel se encuentran nombres tan relevantes como Duncan Dhu, Alcalá Norte, León Benavente o Quique González. La iniciativa irá más allá de lo musical y se fundirá con lo gastronómico al sumar a tres grandes referentes de la ciudad en este ámbito: Tatau Bistro, el Lillas Pastia y La Paca. "Quien lo desee tendrán un bono gastronómico que conjugará estas dos experiencias convirtiéndose en algo muy especial y único", indica el comunicado.

El Veintiuno Producciones, implicada en eventos tan significativos como el Aragón Sonoro de Alcañiz, el Brizna de Ayerbe o el Metro de Almudévar, impulsa este nuevo festival tras llenar todos los conciertos que ha programado en su mítica sala para conmemorar su 15 anivesario (pasarán hasta marzo artistas de la talla de Sidonie, Rufus T. Firefly, Sanguijuelas del Guadiana o Puño Dragón).

Ahora, por su nuevo festival pasarán grandes nombres que han sido y son referentes de la música nacional. La cita contará con la actuación de Duncan Dhu, mítica banda de la segunda mitad de los ochenta y primeros noventa que retoma Mikel Erentxun para ofrecer himnos que pertenecen a la cultura popular de este país ('Cien gaviotas', 'En algún lugar', 'Una calle de París', 'Esos ojos negros'...). Otro nombre destacado es el de Quique González, convertido en uno de los cantautores más importantes del país y que acaba de publicar nuevo disco ('1973') y que ya sabe lo que es llenar el auditorio de la ciudad de Huesca en su anterior visita de 2022.

Y si la de Quique González es una carrera asentada, la de Alcalá Norte es una que acaba de empezar y que va como un tiro. La banda madrileña es una de las sensaciones de estos últimos años con su rock y post-punk oscuro pero tremendamente melódico. Himnos como 'La vida cañón' han hecho que hasta Rosalía los mencionara en su momento o que la prestigiosa revista Rockdelux los escogiera mejor disco del año 2024. Otra joven banda madrileña que congrega enorme éxito de público y llenos absolutos ahí por donde van es Ginebras. Este cuarteto femenino es toda una referencia reciente en el indie español con sus melodías frescas y unas letras que conectan con el sentir juvenil de su público.

El festival también contará con un nombre que ya ha actuado en la sala con enorme éxito (agotando entradas en horas) como es el de Alice Wonder, que será una de las encargadas de abrir una de las veladas previstas. Otros que tienen gran relación con la sala aunque sólo sea por su nombre son Veintiuno, una de las bandas de indie-pop más importantes de este país estos últimos años, llenando recintos emblemáticos (han hecho tres llenos en la Riviera, por ejemplo) y con canciones ya convertidas en grandes himnos ('La vida moderna').

La venta de entradas

Para seguir con este listado de nombres de primerísimo nivel tenemos a León Benavente, una de las bandas clave del rock y el indie nacional de los últimos diez años; quienes cuentan con un directo arrollador y canciones que han marcado a miles de oyentes. Y como siempre que programa El Veintiuno, este evento va a apostar por la proyección de grupos aragoneses, de esta manera el cartel contará con la energía rock de los oscenses Behaves! por un lado y por otro lado el pop desenfadado y cercano del grupo zaragozano Marina Domínguez.

El festival ha decidido guardarse un as en la manga y se ha reservado el nombre de un importante artista que se desvelará más adelante. Además el evento también tiene previsto organizar un recinto exterior libre donde habrá actuaciones musicales de bandas emergentes o djs.

La venta de entradas se ha acotado para este miércoles y jueves, eso sí, para quienes se apuntaron en la preventa. El resto de entradas y abonos, en caso de estar todavía disponibles, se pondrán a la venta después del día 18. La preventa no obliga comprar las entradas y tampoco asegura entrada en caso de gran demanda. El abono de dos días cuesta 80 euros o 180 si se incluye la experiencia gastronómica. La entrada de un día cuesta 50 o 100 por jornada incluyendo la experiencia.