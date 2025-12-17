El Teatro Principal abre un puente a la selva africana con 'Tarzán, el musical'

El Teatro Principal abre un espacio sorprendente al público para disfrutar de una aventura musical en torno a la selva africana, gracias al clásico 'Tarzán, el musical'. La leyenda escrita por Edgar Rice Burroughs permanecerá en el Principal entre el 23 de diciembre y el 4 de enero.

Los protagonistas Giampaolo Picucci, quien dará vida a Tarzán, y Mireia Coma en el papel de Jane Porter, pondrán en escena este relato universal sobre la naturaleza, la aventura y la amistad. Según ha explicado Giampaolo Picucci durante la presentación del musical, "la familia y la amistad funciona como puente de unión entre la naturaleza y la civilización. Tarzán se reencuentra con su parte humana y se siente completo".

Asimismo, Coma ha querido poner de manifiesto los valores familiares y de respeto a la naturaleza que transmite la obra, desde el punto de vista de que "no se debe dominar la naturaleza, sino respetar y convivir". Para Mireia Coma, hacer de Jane es un reto y ha admitido que "me enamoré del personaje porque es una mujer aventurera, perspicaz y adelantada para su época".

Un clásico atemporal

Desde estos presupuestos, la trama viaja de Londres a África de la mano de los antropólogos Archi y Jane Porter, la ambición de William Clayton y el reencuentro de Tarzán y Jane con los recuerdos de la infancia en el corazón de África. De la leyenda a la realidad, contraponiendo lo salvaje con lo civilizado.

Los personajes de Tarzán y Jane durante uno de los pasajes del musical / Theatre Properties

El musical está escrito y dirigido por Silvia Villaú y cuenta con música original compuesta por José Enrique de la Vega. El guion y la música están respaldados por una escenografía impactante y una caracterización hecha a medida para la obra. A juicio de Picucci, gracias a la ambientación: "Es muy fácil entrar y sentirse dentro de la selva del Congo".

Ambos protagonistas han destacado que "siempre es una maravilla estar en el Principal", donde se sienten muy acogidos, y han invitado a todos a ver esta versión dinámica y vibrante, ya que "no es un musical infantil, es para todas las edades".

Al finalizar la presentación, Picucci y Coma han interpretado uno de los temas del musical, una pieza en la que se da el primer encuentro en Londres entre Jane y Tarzán. Es un momento de reencuentro y descubrimiento en el que Tarzán se ve deslumbrado por la electricidad o el teléfono. Tanto uno como otra han hecho gala de sus voces frescas y juveniles que encajan a la perfección con el carácter dinámico del montaje.

Teatro en Navidad para todos

Así, se han previsto 15 funciones, con pases diarios excepto los días 24 y 31 de diciembre, y con doble función los viernes y sábados. Después de Zaragoza, el musical seguirá su ronda por España hasta julio de 2026, hasta un total de 30 ciudades para una gira de 2 años. "Se va a convertir el Teatro Principal en Londres", ha subrayado Sara Fernández, consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, quien también ha señalado que por el tiempo que lleva de gira, este clásico que transciende generaciones viene precedido de un gran éxito.

Para quienes todavía se estén pensando acudir a alguna de las funciones, José María Turmo, director de los teatros municipales, ha subrayado que ya se ha vendido el "90% de las localidades, lo que convierte este espectáculo en un éxito anticipado". Además, Turmo ha aprovechado la ocasión para agradecer a la productora Theatre Properties, una de las más veteranas de España, que hayan aceptado aplicar la habitual bonificación local del 30% a las entradas. "Tenemos la obligación como teatro público de luchar esas bonificaciones", ha manifestado Turmo.

Las entradas ya están a la venta en la taquilla y a través de la web del Teatro Principal. Los horarios de las funciones serán todos los días a las 19.00 horas, menos los viernes y sábados que serán a las 17.00 y 20.15 horas. Los días 24 y 31 de diciembre no habrá función.