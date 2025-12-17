The Mean Devils llevan su rockabilly crudo al Shake-a-Round del Rock & Blues

Esta Navidad, la sala Rock & Blues vuelve a apostar por el Shake-a-Round, una cita creada en 2015 que celebra este año su primera década de trayectoria. A lo largo de este tiempo, el ciclo ha ido cambiando de espacios y de periodicidad, pero ha mantenido intacto su espíritu, convirtiéndose en una de las propuestas más reconocibles para el público amante del rock and roll clásico, el rockabilly y los sonidos de raíz de Zaragoza. Desde 2023 se celebra en Rock & Blues y en esta edición, el protagonismo recae en The Mean Devils, una de las bandas más respetadas de la escena internacional, que actuará en la sala el sábado 20 de diciembre.

Formados en Oporto en el año 2000, The Mean Devils destacan por un sonido crudo y vintage que fusiona rockabilly, rhythm & blues y garage rock, con una puesta en escena directa y sin artificios. Con más de 25 años de trayectoria, el grupo se ha convertido en un referente del género y está considerado como una de las mejores bandas de su estilo a nivel mundial. Liderados por Pedro Serra, también al frente de TT Syndicate, regresan a los escenarios con nuevo material discográfico que reafirma su identidad sonora.

Una cita para recuperar el rock de los 50

El Shake-a-Round nació en enero de 2015 con la intención de cubrir un espacio poco presente entonces en la agenda musical zaragozana. “En aquel momento apenas había conciertos de rock and roll original o sonidos de los años 50, y nos propusimos crear una fiesta cada dos meses con grupos de este estilo”, recuerda Francho Angás, conocido también como DJ Francho y uno de los impulsores del ciclo desde sus inicios. Durante años, el evento se desarrolló en el ya extinto Pub El Zorro, llenando el aforo en la mayoría de las veces, combinando conciertos y sesiones de DJ, y creciendo hasta ocupar salas como La Casa del Loco, La Lata de Bombillas, Las Armas o el propio Rock & Blues.

Cartel de la sesión del Shack-a-Round 2025 en el Rock & Blues / Rock&Blues

Tras una pausa obligada en 2020, primero por la proliferación de propuestas similares y después por la pandemia, el Shake-a-Round regresó en 2023 con un nuevo formato más espaciado, pero manteniendo intacta su esencia. “Volvimos con la idea de hacerlo una vez al año, casi como un recordatorio de lo que somos, y el Rock & Blues fue el lugar natural para recuperarlo”, explica Angás. Desde entonces, han pasado por el ciclo bandas como Sparkles o Velvet Candles, consolidando esta nueva etapa.

La velada de la noche del sábado 20 de diciembre se completará con una sesión de DJ que se celebrará a poca distancia, en la sala Creedence, y correrá a cargo de Kevin Padilla, llegado desde Tenerife, con una selección completamente en vinilo que recorrerá el country, el garage y los sonidos de los años 50 y 60, con algún guiño latino, reforzando el carácter festivo y auténtico del Shake-a-Round.

Con la actuación de The Mean Devils, el Rock & Blues vuelve a convertirse en punto de encuentro para quienes entienden el rock and roll como una actitud, una cultura y una forma de celebrar la música en su estado más puro.

Las entradas tienen un coste de 18 euros en venta anticipada, en la web de Rock & Blues, o de 22 euros en taquilla.