Alejandro Monge indaga en el futuro de la humanidad con su primera gran exposición

El IAACC Pablo Serrano de Zaragoza inaugura este jueves la primera gran exposición individual dedicada a Alejandro Monge (Zaragoza, 1988), artista que destaca actualmente en la escultura contemporánea internacional. La muestra, titulada ‘Synthetic Nature’, podrá visitarse hasta el próximo 8 de marzo en la sala 00 del museo.

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, el director del IAACC Pablo Serrano, Julio Ramón, y Alejandro Monge han presentado esta propuesta comisariada por Marisol Salanova y que supone un punto de inflexión en la carrera del artista: presenta su serie más ambiciosa hasta el momento, un conjunto de piezas que amplían su práctica hacia dimensiones inexploradas, y plantea una indagación sobre el futuro de la humanidad mediante materiales y técnicas concebidos con un rigor muy personal.

Piezas de tamaño monumental

Para el artista, esta es su exposición “más ambiciosa” y ha agradecido al equipo del museo por darle libertad creativa y acoger con gran interés todas sus propuestas. En la muestra exhibe piezas de tamaño monumental, y otras de menor tamaño, “lo que ha supuesto un reto logístico” y un año y medio de trabajo. “Estoy muy satisfecho de la instalación, es la primera vez que todo me gusta, cada detalle”. Con sus esculturas habla “de la generación perdida que mira hacia el futuro”, personas que están siempre solas “esperando a algo que no llega, y que es como un reflejo de las generaciones que vienen”. “Son escenas humanistas”, que aluden también a otras piezas de la historia del arte, como las 'majas' de Goya.

Alejandro Monge muestra su espectacular 'Synthetic Nature’ en el IAACC Pablo Serrano / Miguel Ángel Gracia

La exposición parte de una premisa inquietante: en el mundo actual, lo que percibimos como "natural" es, a menudo, una construcción artificial o un residuo de la intervención humana. Monge sumerge en un escenario donde la naturaleza ya no es prístina, sino que ha sido colonizada, alterada e hibridada con la tecnosfera. A través de un despliegue escultórico y de instalación, el artista cuestiona la sostenibilidad del actual modelo de vida y la falsedad de ciertas posturas ecológicas superficiales.

La muestra se articula como un recorrido inmersivo que desafía la percepción visual del visitante. Se muestran nueve esculturas en las que predominan materiales como cemento, resina y fibra de vidrio, con una pieza realizada en poliurea/resina/EPS y otra en resinas y PEG

De este modo, las obras reunidas revelan la complejidad del proceso que define al autor. Monge trabaja con resinas, cemento, hormigón, pigmentos y aluminio, entre otros elementos, y los combina con procedimientos que él mismo desarrolla mediante investigación constante.

Protagonismo decisivo de las figuras humanas

En esta exposición las figuras humanas tienen un protagonismo decisivo. Monge parte de la convicción de que el cuerpo es la herramienta más eficaz para hablar de la condición humana y de los enigmas contemporáneos. Sus personajes suelen reflejar una identidad difusa, con rasgos que evocan influencias asiáticas o perfiles andróginos.

Uno de los aspectos más sugerentes del trabajo de Monge es su manera de relacionar lo digital, lo industrial y lo sintético con una dimensión emocional inesperada. Su estudio se asemeja a un laboratorio en el que conviven moldes, mezclas químicas, impresiones 3D, mecanismos internos y restos de materiales reutilizados.

‘Synthetic Nature’ supone un punto de inflexión en la trayectoria de Alejandro Monge. Si en etapas anteriores su foco se centraba en la desacralización del dinero, en esta exposición el artista dirige su mirada crítica hacia la relación fracturada entre el ser humano y el medio ambiente en la era postindustrial.