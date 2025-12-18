Calvario cumple dos años con una gran fiesta en la Oasis de Zaragoza

La promotora aragonesa Calvario celebra su segundo aniversario con una gran fiesta en la sala Oasis este viernes, que comenzará a las 21.00 horas y durará hasta más allá de las seis de la madrugada.

Para la cita, los responsables de Calvario ("la promotora zaragozana que gesta fiestas electrónicas desde los fondos de Zaragoza", se definen) han programado diferentes sesiones con Ultralágrima, Julietta Ferrari, Franco Watanabe, BICHA, Ducados2000, GUARDA y toromecánico. Todo en la línea de generar "un espacio de libertad creativa y como punto de encuentro para los amantes de la electrónica, ofreciendo una experiencia inmersiva que combina sonoridades innovadoras y una atmósfera única".

"Música representativa de la casa"

Anteriormente han colaborado con locales como Bembé Club, la Lata de Bombillas, y celebraron su anterior aniversario en Las Armas, desde los inicios con propuestas de artistas locales y emergentes, consolidando una comunidad de música techno, experimental y dispuesta a lo colectivo. Este aniversario es el "resultado de una trayectoria de desarrollo cultural en Zaragoza con una suma de músicas representativa de la casa".

El cartel del II aniversario de Calvario. / EL PERIÓDICO

Las entradas para esta fiesta cuestan 18 euros si se adquieren de manera anticipada y valdrán 20 euros este viernes en taquilla.