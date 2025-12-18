Dónde comprar los abonos para el Vive Latino y su precio
El festival revela los detalles de la quinta edición que volverá a la Expo de Zaragoza
El Vive Latino ya ha desvelado su cartel de esta nueva edición, que se celebrará el 4 y 5 de septiembre de 2026 en el recinto de la Expo de Zaragoza. Los perfiles del festival en las redes sociales ya han revelado (tras un acto en el Teatro Principal) cuál es la apuesta de lo que será la quinta edición de la cita.
La quinta edición del festival reunirá el año que viene a artistas de primer nivel como Amaia, Julieta Venegas, La M.O.D.A., Ed Maverick, Loquillo, Guitarricadellafuente, La plazuela, Rawayana, Siloé, M-CLAN, Rigoberta Bandini, Ultraligera... hasta alcanzar las 32 propuestas diferentes.
Estos son los nombres que completan el cartel y que se unen a los ya citados: Begut, Biznaga, Buena Vista All Stars, El Kuelgue, División Minúscula, Esteman y Daniela Spalla, El practicante, El verbo odiado, Hermanos Martínez, La chiva gantiva, Modelo, Multipla, Niña Polaca, Ojete Calor, Pignoise, Plastilina Mosh, Sanguijuelas del Guadiana, Sonido Gallo Negro, Veintiuno y Volador.
Así que ya han salido los primeros abonos promocionales a la venta (como siempre irán subiendo los precios de los mismos por tramos) y se harán, como en años anteriores, a través de Ticketmaster y de la web del propio evento. El precio será de 109 euros más gastos de gestión.
