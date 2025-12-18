El Museo Ibercaja Goya reabrirá con una exposición con 'goyas' de colecciones de todo el mundo
El centro tiene previsto inaugurar su ampliación en octubre de 2026
Uno de los grandes acontecimientos del próximo año para la Fundación Ibercaja será la apertura del Museo Goya en Zaragoza tras las obras que se están realizando para su ampliación y modernización. Trabajos que están cumpliendo los plazos marcados que llevará a que sea en el mes de octubre de 2026 cuando abra las puertas el centro totalmente remozado.
Y ya se sabe cuál será la primera apuesta del nuevo espacio, la gran exposición 'Solo Goya. El arte de ver', comisariada por Estrella de Diego y Luis Fernández Galiano. Una muestra que reunirá piezas que provienen de colecciones de todo el mundo y "dará paso a este nuevo espacio que traspasará las fronteras de Zaragoza y Aragón".
Solo tras el Museo del Prado
Entre las novedades del centro, se ampliarán las salas de exposiciones temporales y se crearán zonas de experiencias virtuales, así como una sala inmersiva para disfrutar de la obra del aragonés más universal a través de la última tecnología, con el propósito de acercar la cultura a todos los públicos.
Tras el Museo del Prado, el Museo Goya. Colección Fundación Ibercaja-Museo Camón Aznar es el museo con más obra pictórica expuesta de Francisco de Goya y el único en el mundo que muestra de forma permanente, todas las series de los grabados realizados entre los años 1778 y 1825. Cuenta también con 500 obras, con una gran colección del siglo XVIII y con obra muy interesante anterior y posterior a Goya.
El nuevo Museo Goya
El plan diseñado por el estudio zaragozano Sebasitán Arquitectos aumentará su superficie expositiva –que pasará de 3.700 metros cuadrados a 4.661–, pero también modificará la organización interna del museo. Para empezar, el acceso principal cambiará de lado y se construirá una nueva fachada en la calle Santiago que hará que el centro 'mire' a la plaza del Pilar.
Sin duda, uno de los elementos más destacados del proyecto será la nueva fachada que 'abrirá' el centro a la plaza del Pilar. Sergio Sebastián explicó que la nueva e «imponente» portada estará formada por bloques de piedra caliza de 2,70 metros de alto por 50 de ancho. Sobre ellos, y como si de un gran lienzo se tratara, se plasmarán fragmentos de los grabados de Goya incluyendo personajes y figuras «muy reconocibles» de sus estampas como «burros, monos y damas». Justo encima de la puerta de acceso también se plasmará el rostro del pintor aragonés formado por varios de esos bloques de piedra a modo de puzzle. Además, la fachada incluirá una gran pantalla vertical en la que se podrá proyectar información de interés sobre el museo.
