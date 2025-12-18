El podcast 'Canal Cultura' de Calatorao gana el Premio Municipia de la DPZ

El podcast 'Canal Cultura' del Ayuntamiento de Calatorao se dio a conocer en el mes de marzo de este año con la emisión de su primer programa. El protagonista fue Hugo Ruiz, director de cine, natural de la localidad, que había estrenado el año anterior 'Una noche con Adela' y presentó la película en su pueblo en la Semana Cultural.

A esta emisión han seguido otros nueve 'podcasts' que han llamado la atención de la DPZ hasta el punto de que este proyecto ha sido premiado con el Municipia en la categoría Buenas prácticas en las políticas culturales y de protección del patrimonio, una de las cuatro a las que se podían presentar los ayuntamientos, y en este caso con un premio en metálico de 5.000 euros.

El proyecto forma parte del programa electoral del PSOE. Para la concejala de Cultura Victoria Casas, que está al frente del mismo, ha supuesto una gran satisfacció: “No me lo termino de creer -afirma-, cuando salió la convocatoria nos apresuramos a presentar la documentación y ahora nos encontramos con este reconocimiento; me alegro especialmente por los vecinos y asociaciones que están participando en el 'podcast', supone un espaldarazo, una posibilidad para que sus actividades tengan un eco mayor”.

Décimo programa

Coincidiendo con la concesión del premio, se ha emitido el décimo podcast, en el que participan los componentes del Club de Barra y Bola. Han seguido al emitido el mes anterior que se dedicó a la Rondalla Aires del Jalón de larga tradición en Calatorao y que cuenta entre muchos de sus éxitos, con la recuperación de la Ronda de los Mayos.

Para Victoria Casas, los objetivos están muy claros. "Queremos empoderar a la comunidad, preservar su patrimonio inmateral y dinamizar la vida local a través de un formato moderno y accesible", asegura.

Los podcast de 'Canal Cultura' representan la gran variedad de actividades que desarrollan los vecinos y asociaciones de Calatorao. Se pueden encontrar éxitos como el conseguido por el Calatorao Fútbol Femenino que se proclamó campeón de la Liga 2024-2025, el Primer Premio obtenido por Héctor Duarte en el Certamen Oficial de Canto Masculino del Pilar, la celebración del 25 Aniversario del CEIP Domingo Jiménez Beltrán, la vuelta al pueblo de sus abuelos de la pintora Isabel Gamón, la nueva faceta como escritora de cuentos de Esther Carnicero o el gran trabajo que desarrollan la Asociación Barbacana y ARCA en la organización de las Jornadas de Castellología y el Aula de Educación de Adultos en su actividad de Lectura y Escritura Creativa que ofrece interesantes representaciones en Calatorao.

Los vecinos, protagonistas

Todas las actividades están desarrolladas por los vecinos y son ellos los que hacen posible que sea una realidad, "son los protagonistas -afirma Victoria Casas-. Su participación voluntaria en los podcast nos permiten conocer los entresijos de su actividad, su historia y son ejemplo de lo que se puede conseguir con esfuerzo desde un pueblo pequeño".

En el ayuntamiento todavía no saben cuándo se producirá la entrega del premio ni el destino que se dará al mismo, pero mientras tanto valoran muy positivamente este reconocimiento y ponen a disposición los podcasts de 'Canal Cultura' en la 'app' del ayuntamiento, en Youtube y en Spotify.