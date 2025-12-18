El Vive Latino desvela el cartel de su quinta edición en Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ya anunció el pasado 28 de noviembre las fechas del Vive Latino 2026 (se celebrará el 4 y 5 de septiembre en el recinto de la Expo), así que solo quedaba por despejar la otra gran incógnita: los artistas que integrarán el cartel. La incertidumbre ha llegado a su fin este jueves en una rueda de prensa celebrada en el Teatro Principal de Zaragoza. La quinta edición del festival reunirá el año que viene a artistas de primer nivel como Amaia, Julieta Venegas, La M.O.D.A., Ed Maverick, Loquillo, Guitarricadellafuente, La plazuela, Rawayana, Siloé, M-CLAN, Rigoberta Bandini, Ultraligera... hasta alcanzar las 32 propuestas diferentes.

La aragonesa Begut ha interpretado dos canciones antes de la presentación del Vive Latino. / LAURA TRIVES

El Vive Latino ha recuperado este año la tradición de presentar su cartel en el mes de diciembre para aprovechar el tirón de la campaña navideña. De hecho, los primeros abonos promocionales están a la venta desde las 12.30 horas de este jueves. Como siempre, irán subiendo los precios por tramos y se hará, como en años anteriores, a través de Ticketmaster y de la web del propio evento. El precio inicial es de 109 euros más gastos de gestión, mientras que las entradas sueltas para cada día saldrán a la venta más adelante.

Por quinto año consecutivo, el festival seguirá echando raíces junto al Ebro convertido en el evento musical más importante de Zaragoza. Lo hará también gracias al inestimable apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, representados en la rueda de prensa de este jueves por la alcaldesa Natalia Chueca y la consejera de Cultura, Educación y Deporte, Tomasa Hernández.

Linea continuista

La organización, liderada por Nacho Royo, ha seguido una línea continuista para formar el cartel del próximo año, con importantes artistas del otro lado del Atlántico (algunos algo más desconocidos aquí) y bandas de primer nivel del pop rock-español junto a otras más emergentes. En esta edición, los promotores lo han tenido algo menos complicado porque (como ya sucedió el año pasado) podían repetir artistas de nuevo (la cita se autoimpuso el veto de no hacerlo durante los tres primeros años).

Finalmente, estos son los nombres que completan el cartel y que se unen a los ya citados: Begut, Biznaga, Buena Vista All Stars, El Kuelgue, División Minúscula, Esteman y Daniela Spalla, El practicante, El verbo odiado, Hermanos Martínez, La chiva gantiva, Modelo, Multipla, Niña Polaca, Ojete Calor, Pignoise, Plastilina Mosh, Sanguijuelas del Guadiana, Sonido Gallo Negro, Veintiuno y Volador.

Todos ellos actuarán en los mismos tres escenarios de las ediciones anteriores, mientras que el acceso (con una única puerta de entrada) seguirá siendo el mismo. Con todas estas armas y el recinto de la Expo como ubicación inmejorable, el Vive Latino aspira a repetir las cifras de las dos pasadas ediciones, cuando logró congregar a unos 38.000 asistentes en sus dos jornadas. En 2023 la cifra se situó en 42.995 personas (muy cerca del lleno técnico), mientras que el primer año atrajo a 33.736 espectadores. El aforo volverá a estar limitado a un máximo de 22.000 asistentes por día para priorizar la comodidad.

En este sentido, el festival ha dado un salto de calidad en las últimas ediciones. Los tiempos de espera en las barras y en los baños se han reducido y apenas ha habido quejas por las filas en los estands gastronómicos a diferencia de en la primera edición.