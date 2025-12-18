La intrahistoria del primer Vive Latino Zaragoza: "Los mexicanos vinieron un poco engañados, pensaban que iba a ser en Madrid"

Hace ya muchos años que el Vive Latino se convirtió en el festival de música más grande e influyente de México y toda América Latina. La cita, creada en 1998 por Jordi Puig con el apoyo de la promotora OCESA, es una auténtica referencia al otro lado del Atlántico. Consciente de su potencial a este lado del charco, el actual director del Vive Latino Zaragoza, Nacho Royo, comenzó a pensar en replicar su éxito en España. Y, más concretamente, en su ciudad: la capital aragonesa.

Royo y Puig se conocían desde hace muchos años, sobre todo gracias a Enrique Bunbury (Royo fue su mánager durante más de dos décadas). El promotor zaragozano se quedó prendado de la filosofía del festival mexicano y hace unos doce años empezó a entablar conversaciones con Puig para intentar importarlo.

Eso sí, tal y como ha desvelado Royo este jueves en la presentación de la quinta edición zaragozana, al principio no les contó todos sus planes a sus socios mexicanos. "Vinieron un poco engañados, les montamos en un AVE y les trajimos aquí. Yo siempre les decía 'nos vemos en Madrid'. Y por eso pensaban que iba a ser en la capital, pero al final me los traje aquí", ha explicado Royo, que ha apuntado que cuando vieron el recinto de la Expo lo vieron "igual de claro" que él: "Y cuando terminó la primera edición aún más".

Impacto económico

Tan solo cuatro ediciones después, la cita ha logrado consolidarse en Zaragoza posicionando a la ciudad en el mapa de los grandes festivales. "En estos cuatro años ha tenido un impacto económico de 25 millones de euros y ha atraído a más de 155.000 espectadores llegados de 42 países", ha subrayado en la presentación la alcaldesa Natalia Chueca.

Su aterrizaje también ha generado otros efectos positivos en el ámbito laboral, ya que el festival ha querido incidir en su carácter aragonés. "Más del 90% de nuestro equipo es de aquí. En Zaragoza hay mucho nivel y hemos querido ponerlo en valor", ha destacado Royo.

Pese al éxito cosechado, el promotor ha señalado que "ha sido un camino duro" y ha recordado que estuvieron "mucho tiempo intentando traer el festival a la ciudad". "Ahora se ha convertido en una cita ineludible y estamos muy orgullosos de ello", ha indicado Royo, que nada más terminar la cuarta edición el pasado septiembre ya dejó claro que su intención es que haya Vive Latino "para mucho tiempo".

Cuando el festival anunció por primera vez su aterrizaje en la capital aragonesa allá por 2019 (se iba a celebrar en 2020 y 2021 pero la pandemia lo impidió), la organización ya dijo que llegaba con vocación de permanencia. Este jueves, Royo ha vuelto a manifestarse en este mismo sentido y ha subrayado que el deseo es mantener el vínculo en el tiempo si el público y las instituciones siguen mostrando su apoyo.