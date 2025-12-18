Javier Zapater muestra sus múltiples facetas desde el humor y la música en el Teatro del Mercado
El actor interpreta su último monólogo, 'Ese no soy yo', desde este viernes hasta el domingo
Con programas como ‘Un lugar para quedarme’, ‘Vanity farm’ o ‘La liada’, el actor Javier Zapater se ha convertido en una cara conocida de la televisión aragonesa. Pero con ‘Ese no soy yo’ demostrará en el Teatro del Mercado desde este viernes y hasta el domingo que tiene muchas otras facetas que mostrar.
El cartel del espectáculo ya nos descubre que no se subirá solo a las tablas del teatro municipal, sino que lo hará acompañado de su guitarra, para realizar “un monólogo tragicómico y musical”. Además, también demostrará sus dotes como improvisador teatral y como actor circense.
Anécdotas personales
El 'show' bebe del ‘stand up’ americano, pero con un toque aragonés que lo acercará al público. En él, Javier Zapater revelará anécdotas personales y momentos íntimos, hablará sobre su infancia, el problema que supone llevarse una década con sus hermanos, su primer amor, su primera relación seria, su propuesta para Tarazona con el Cipotegato y sobre sus habilidades ocultas. Todo a través de la risa, a veces con el llanto y algunas gracias a su guitarra, sin olvidar la colaboración del público y la improvisación.
Javier Zapater tuvo claro desde pequeño que quería dedicarse a la interpretación. Tras su paso por la Escuela Municipal de Teatro, se formó como clown y en guitarra eléctrica, además de tener nociones de malabarismo. Con estos mimbres ha elaborado ‘Ese no soy yo’, su espectáculo más personal.
El público tendrá tres oportunidades de conocer más a Javier Zapater: este viernes y el sábado a las 20.00 horas y el domingo a las 19.00 horas. Las entradas tienen un precio de 20 euros, con bonificación en la sesión del viernes. Pueden adquirirse en las taquillas del Teatro del Mercado, en su web y a través de Ibercaja.
