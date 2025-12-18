Javier Zapater muestra sus múltiples facetas desde el humor y la música en el Teatro del Mercado

Con programas como ‘Un lugar para quedarme’, ‘Vanity farm’ o ‘La liada’, el actor Javier Zapater se ha convertido en una cara conocida de la televisión aragonesa. Pero con ‘Ese no soy yo’ demostrará en el Teatro del Mercado desde este viernes y hasta el domingo que tiene muchas otras facetas que mostrar.

El cartel del espectáculo ya nos descubre que no se subirá solo a las tablas del teatro municipal, sino que lo hará acompañado de su guitarra, para realizar “un monólogo tragicómico y musical”. Además, también demostrará sus dotes como improvisador teatral y como actor circense.

Anécdotas personales

El 'show' bebe del ‘stand up’ americano, pero con un toque aragonés que lo acercará al público. En él, Javier Zapater revelará anécdotas personales y momentos íntimos, hablará sobre su infancia, el problema que supone llevarse una década con sus hermanos, su primer amor, su primera relación seria, su propuesta para Tarazona con el Cipotegato y sobre sus habilidades ocultas. Todo a través de la risa, a veces con el llanto y algunas gracias a su guitarra, sin olvidar la colaboración del público y la improvisación.

Javier Zapater toca la guitarra eléctrica en el 'show'. / EL PERIÓDICO

Javier Zapater tuvo claro desde pequeño que quería dedicarse a la interpretación. Tras su paso por la Escuela Municipal de Teatro, se formó como clown y en guitarra eléctrica, además de tener nociones de malabarismo. Con estos mimbres ha elaborado ‘Ese no soy yo’, su espectáculo más personal.

El público tendrá tres oportunidades de conocer más a Javier Zapater: este viernes y el sábado a las 20.00 horas y el domingo a las 19.00 horas. Las entradas tienen un precio de 20 euros, con bonificación en la sesión del viernes. Pueden adquirirse en las taquillas del Teatro del Mercado, en su web y a través de Ibercaja.