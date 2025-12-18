Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Javier Zapater muestra sus múltiples facetas desde el humor y la música en el Teatro del Mercado

El actor interpreta su último monólogo, 'Ese no soy yo', desde este viernes hasta el domingo

Javier Zapater lleva su monólogo al Teatro del Mercado.

Javier Zapater lleva su monólogo al Teatro del Mercado. / EL PERIÓDICO

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

ZARAGOZA

Con programas como ‘Un lugar para quedarme’, ‘Vanity farm’ o ‘La liada’, el actor Javier Zapater se ha convertido en una cara conocida de la televisión aragonesa. Pero con ‘Ese no soy yo’ demostrará en el Teatro del Mercado desde este viernes y hasta el domingo que tiene muchas otras facetas que mostrar.

El cartel del espectáculo ya nos descubre que no se subirá solo a las tablas del teatro municipal, sino que lo hará acompañado de su guitarra, para realizar “un monólogo tragicómico y musical”. Además, también demostrará sus dotes como improvisador teatral y como actor circense.

Anécdotas personales

El 'show' bebe del ‘stand up’ americano, pero con un toque aragonés que lo acercará al público. En él, Javier Zapater revelará anécdotas personales y momentos íntimos, hablará sobre su infancia, el problema que supone llevarse una década con sus hermanos, su primer amor, su primera relación seria, su propuesta para Tarazona con el Cipotegato y sobre sus habilidades ocultas. Todo a través de la risa, a veces con el llanto y algunas gracias a su guitarra, sin olvidar la colaboración del público y la improvisación.

Javier Zapater toca la guitarra eléctrica en el 'show'.

Javier Zapater toca la guitarra eléctrica en el 'show'. / EL PERIÓDICO

Javier Zapater tuvo claro desde pequeño que quería dedicarse a la interpretación. Tras su paso por la Escuela Municipal de Teatro, se formó como clown y en guitarra eléctrica, además de tener nociones de malabarismo. Con estos mimbres ha elaborado ‘Ese no soy yo’, su espectáculo más personal.

El público tendrá tres oportunidades de conocer más a Javier Zapater: este viernes y el sábado a las 20.00 horas y el domingo a las 19.00 horas. Las entradas tienen un precio de 20 euros, con bonificación en la sesión del viernes. Pueden adquirirse en las taquillas del Teatro del Mercado, en su web y a través de Ibercaja.

