Más de 1.900 postales creadas por artistas de primer nivel por 40 euros o menos

La sala 4º Espacio de la Diputación de Zaragoza (Coso, 50) vuelve a acoger un año más el proyecto de arte solidario Postales desde el limbo, una iniciativa que alcanza su décimo quinta edición y que vuelve a poner a la venta más de 1.900 postales a beneficio del Centro de Solidaridad de Zaragoza-Proyecto Hombre. Las obras pueden adquiririse desde este viernes, 19 de diciembre, hasta el lunes 22 de diciembre.

Postales desde el limbo es una iniciativa de arte solidario en formato postal que nació en 2008 de la mano del Estudio Versus, que trajo la idea de Nueva York, adaptándola a la ciudad de Zaragoza. La novedosa iniciativa, ya asentada en la ciudad, consiste en reunir artistas consagrados y emergentes para un fin benéfico. En esta ocasión, las más de 1.900 postales han sido creadas por casi 700 aristas de 27 países diferentes.

Donación altruísta

Los artistas realizan sus obras de forma altruista, en un soporte que les proporciona la organización en formato postal de 13x18cm. Todas las postales se exponen juntas para su venta a lo largo del fin de semana del 19 al 22 de diciembre en la sala de exposiciones 4º Espacio de la DPZ. El carácter singular del proyecto reside en que el público no conoce la autoría de cada obra hasta después de realizar la compra. Además, el precio de las postales varía cada día: comienza en 40 euros el viernes y va descendiendo progresivamente hasta alcanzar los 10 euros el lunes. La recaudación obtenida se destinará íntegramente al Centro de Solidaridad de Zaragoza – Proyecto Hombre.

Tal y como ha explicado el presidente de la asociación Postales desde ellLimbo, José Carlos Aguelo, en esta XV edición, entre los artistas participantes hay nombres como Eva Armisén, Jose Moñú, Conchita de la Cueva, Gejo, Victor Solanas, Lena Danya, Jorge de los Ríos, Claire Desjardins, Juan Dies, Elin Erikson, Carolina Godina, Eugenio Recuenco, Sarah Peguero, Sylvia Pennings, Beatriz Ramo (Naranjalidad), Arantxa Recio (Harsa Pati), Kristin Romberg, Cayotiko, Lalo Cruces, Bran Solo, Anastasia Trusova y Abdul Vas.

La exposición estará abierta de 10.30 a 21.00 horas ininterrumpidamente viernes, sábado y domingo y de 10.00 a 13.00 el lunes.