Alfonso II, el rey con el que nació la Corona de Aragón y la señal que aún perdura en las banderas

En 1164, por primera vez en la historia, tras la muerte de Ramón Berenguer IV y la abdicación de Petronila dos años después, el rey de Aragón y el conde de Barcelona confluían en la misma persona, Alfonso II El Trovador o El Casto. Un biocuento (editado por Caballeros de Exea con Sergio Miguel Longás y Xcar Malavida como autores) revela la vida del monarca aragonés en un formato ameno y adaptado para todos los públicos (de hecho, uno de los públicos finales son los escolares).

'Alfonso II El Trovador' es el séptimo volumen de la exitosa colección (que cuenta con el asesoramiento de los historiadores Agustín Ubieto y Esteban Sarasa) en la que se recorre la Historia de Aragón a través de sus reyes y que repite la fórmula, que se ha revelado como exitosa. Cada doble página está compuesta por una de texto histórico redactado de manera accesible y la otra es una ilustración creada por Xcar Malavida sin dejar de lado el rigor histórico.

La fundación de Teruel

La figura de Alfonso II es una de las más destacadas de la Historia de Aragón ya que, además, de ser el primero que 'crea' la Corona de Aragón, en su haber está desde la fundación de la ciudad de Teruel en 1171 hasta la construcción del Monasterio de Sijena y la creación de la señal de los Aragón. El rey dedicó parte de su mandato a buscar un signo distintivo de Aragón. Y, finalmente, encontró la inspiración entre los documentos de su bisabuelo, Sancho Ramírez, concretamente los que hablan sobre su viaje a Roma para el enfeudamiento de Aragón a la Santa Sede y al papa Alejandro. En 1186 nace la señal del rey de Aragón, que ha llegado hasta la actualidad compartiendo identidad con otros lugares como Valencia, Mallorca y Cataluña.

Durante el reinado de Alfonso II, que fallece con 44 años por causas desconocidas y es enterrado, según su deseo, en el monasterio de Poblet que fundó su padre, los dominios de la Corona de Aragón se expandieron hacia el sur (la fundación de Teruel está relacionada también con la necesidad de establecer asentamientos en la frontera tras la reconquista de estos territorios) y hacia el norte (la zona del Bearn, el valle de Arán, Rosellón y Provenza). Además, desarrolló una intensa actividad diplomática y militar, marcada en parte por sus tensiones con el Papado a raíz de la persecución de los cátaros, vasallos suyos.

Además de su relevancia política, Alfonso II destacó por su impulso a la cultura y la creación literaria, fomentando la poesía trovadoresca y convirtiendo los territorios aragoneses en un centro cultural de referencia en el medievo.

Hasta ahora, Caballeros de Exea han publicado volúmenes de Pedro I, Alfonso I, Ramiro II, Petronila, Sancho Ramírez y Ramiro I, varios de ellos con ediciones en aragonés y en inglés.