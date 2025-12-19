El festival aragonés que tira la toalla: "Nos empujan a abandonar"

En la última edición del festival actuaron Reincidentes y Mallazo, entre otras bandas, y anteriormente habían pasado por su escenario Los Gandules, Copacabana, Au d'asti...pero esta nómina no seguirá creciendo. Barbastro, ni ningún otro lugar, acogerá la cuarta edición del Festival Matadragons, según ha anunciado su organizadora, la Peña Ferranca, en un duro comunicado.

"Desde la Peña Ferranca queremos comunicar, con gran pesar y después de una profunda reflecxión, que este año no se celebrará el Festival Matadragons. Esta decisión, difícil y cargada de sentimiento, surge como consecuencia de una serie de factores que, lamentablemente, han hecho inviable la organización del evento en las condiciones que siempre hemos querido ofrecer", comienzan su comunicado compartido a través de sus redes sociales.

El Festival Matadragons ha sido una cita anual que, durante los tres últimos años, ha logrado reunir a más de 1.000 personas de todas las edades, "lo que demuestra -aseguran- no solo el interés que despierta, sino también el compromiso de todos quellos que nos han acompañado en cada edición. En cada jornada, hemos visto cómo la comunidad se unía a través de la cultura, el arte y el buen ambiente, lo que nos impulsaba a seguir adelante con la misma ilusión año tras año".

"Barreras adicionales"

Pero la promotora señala que a pesar de los esfuerzos realizados durante todos estos años han tenido que "enfrentar la indiferencia y, en ocasiones, los obstáculos por parte de las adninistraciones locales y otras entidades públicas, que no solo no han facilitado el proceso, sino que en algunos casos han añadido barreras adicionales. Las promesas de colaboración se han quedado en palabras vacías, y la burocracia ha llegado a un punto tal que, más que apoyar la celebración de un evento cultural que beneficia a los ciudadanos, parece que se nos ha empujado a abandonar", denuncian.

Peña Ferranca concluye su comunicado ahondando en la decisión: "Es por todo esto que, aunque nuestro deseo siempre ha sido continuar con el festival, hemos llegado al límite de nuestra capacidad de organización y motivación. La ilusión que nos impulsaba ha ido desapareciendo poco a poco al ver que las dificultades no solo se resuelven, sino que se mantienen, mientras nosotros seguimos enfrentando obstáculos sin el respaldo necesario (...) Creemos que es lo más sensato ante la situación actual".