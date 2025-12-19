Los Fresones Rebeldes y su gran himno llegan a Zaragoza: "'Al amanecer' salió del tirón en una sola noche"

Dos discos les bastaron para marcar a toda una generación a finales de los años 90. De hecho, una canción fue casi suficiente. Miles de bares de todo el país cerraban con ella sus noches de vino y rosas en una especie de exaltación colectiva del amor y la amistad. Los Fresones Rebeldes consiguieron dejar huella en aquel 1997 con su ‘Al amanecer’ y en apenas unas semanas los ojos de millones de jóvenes se fijaron en ellos. La aventura musical de la banda barcelonesa finalizó en 2001, la retomaron en 2014 durante un par de años y tras la pandemia volvió a resurgir. Solo este año han ofrecido 14 conciertos y este viernes le toca el turno a Zaragoza.

La Casa del Loco acogerá a las 21.00 horas su primer directo en la capital aragonesa desde 2015, cuando tocaron junto a Capitán Sunrise (el grupo del zaragozano Santi Diego). «Hace mucho que no vamos a Zaragoza y la verdad que nos hace mucha ilusión ir por allí para poder recordar viejos tiempos. Seguro que el concierto se convierte en una fiesta», indica Felipe Spada, líder y miembro original de Los Fresones Rebeldes.

La historia de la banda, formada por «amigos y conocidos de esos años», se remonta a la Barcelona de 1995, cuando lanzaron su primera maqueta. Ya incluía ‘Al amanecer’ y decidieron mandársela a Juan de Pablos, de Radio 3, que la pinchó sin descanso. En las navidades de 1996 grabaron este primer sencillo y a finales de 1997 su primer álbum: ‘¡Es que no hay manera!’, que popularizó todavía más su gran himno.

«Gracias a esta canción hemos llegado donde hemos llegado y seguimos estando aquí, aunque tuvimos otros temas muy conocidos como ‘Bola de cristal’ o ‘¿Por qué me tengo yo que enamorar?’», recuerda Spada, que asegura que no se cansa para nada de tocarla: «Podría estar harto, pero no es así. De hecho, es tan corta que la hemos alargado un poco para que la gente disfrute aún más. Nunca me ha dado rabia ser un ‘one hit wonders’. Yo he estado en otros grupos; sé lo difícil que es y por eso tengo claro que no hay que ponerse en plan estupendo, sino agradecerlo y aprovecharlo. Nos han salido tantas cosas a raíz de esa canción que no nos podemos quejar».

Recuerda Spada, que ha militado en otras bandas como Los Canguros o Cola-Jet Set, que ‘Al amanecer’ salió «casi del tirón». «En aquella época me salía todo muy rápido. En esos años era muy desgraciado en amores y con eso las canciones te salen a patadas (ríe). Esta no fue una excepción. Cogí la guitarra y le fui dando forma en una sola noche. Empezó siendo un tema bastante lento pero fui a ver a Le Mans, y pensé que no quería algo tan lento, así decidí doblar la velocidad», rememora Spada, que concibió la canción como «una fantasía alegórica de la amistad que teníamos entonces Eugenia (Broggi), Cristina (Segura) y yo»: «No había nada romántico entre nosotros, pero además de tener el grupo íbamos juntos a todas las fiestas y había algo mágico entre nosotros. Fue como un tema de celebración de la amistad».

Inspirada en una película

No en vano, la canción está inspirada en la película ‘Antes del amanecer’, protagonizada por Julie Delpy y Ethan Hawke en 1995: «Cuando la vi por primera vez me impactó mucho porque sentí que todo lo que dice él era justo lo que yo pensaba en ese momento...La segunda vez que la vi ya no me gustó tanto, pero fue una de las semillas, sí».

Gracias a su gran himno, Los Fresones Rebeldes han conseguido escribir una página en la historia del pop en español. Y, en parte gracias también ‘Al amanecer’, retomaron el proyecto en 2014. Fue en un concierto conjunto que conmemoró el 25 aniversario de Subterfuge, su discográfica. «En esa época descubrimos que nos habíamos convertido en un grupo de culto en México. Desde entonces ya hemos ido cinco veces, dos en este mismo año», indica Spada, que recuerda que hace unos meses se publicó ‘Yo fui un Fresón Rebelde adolescente’, un álbum tributo hispano-mexicano a Los Fresones Rebeldes.

En el concierto de este viernes, no obstante, sonarán sus temas más míticos: «Tres cuartas partes serán las canciones de nuestros inicios», subraya Spada, que apunta que en 2022 lanzaron el epé ‘Amor y tonterías’.