Kase.O culmina su gira en un Príncipe Felipe lleno y expectante

Cuando la gira de celebración por sus 33 años en la música parecía concluir, Kase.O anunció aquello de "no se vayan, todavía hay más" y se sacó de la chistera un último concierto en su casa, en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, con más de 8.500 entradas a la venta. Empieza ya a resultar obvio porque sucede concierto tras concierto del MC cuando actúa en su ciudad, pero las mismas se agotaron en apenas dos semanas. El día ha llegado. Este sábado, a partir de las 21.00 horas, Javier Ibarra volverá a demostrar que es "único, un icono del puto rap".

Aunque no ha desvelado nada, el concierto ha despertado una gran expectación entre sus fans (de hecho, se espera a gente llegada de muchos lugares de España) ante la posibilidad de que haya una serie de invitados especiales y también, cómo no, por ver si los Violadores del Verso vuelven a reunirse en el escenario como oucrrió en esta misma gira en México y como ya sucedió en un concierto de Sho-Hai en Madrid en noviembre del año pasado.

Un repaso cronológico

En esta celebración por su 33 aniversario, Kase.O hace un repaso cronológico por toda su carrera, desde sus primeras canciones en las maquetas pasando por su trayectoria de leyenda en Violadores del verso y por su Jazz Magnetism hasta llegar a 'El círculo' e incluso estrena (así lo ha hecho a lo largo de la gira) un trozo de lo que será un tema del que (algún día llegará) será su nuevo disco.

Así, ateniéndose a lo que ha venido interpretando hasta ahora, este sábado el público podrá disfrutar con temas como 'Un gran plan', 'Vicios y virtudes', 'Ninguna chavala tiene dueño', 'Javat y Kamel', 'Cantando', 'Vivir para contarlo', 'Esto no para', 'Mitad y mitad' y 'Tiranosaurius Rex', entre otros muchos. La alineación a los micros y a los platos es de primer nivel, sin duda. Kase.O estará acompañado por su inseparable RdeRumba a los platos y contará con la ayuda de Fuethefirst, Hazhe y El Momo, así como apariciones estelares de Xhellazz y Sho-Hai... y quien sabe si algún nombre más hará acto de presencia. Todo es posible.

Kase.O ha venido demostrando a lo largo de esta gira que está en su mejor momento artístico y buena prueba de ello fue el concierto que brindó en el último Vive Latino en el que rapeó a un nivel estratosférico tanto en cuanto a dicción como a ritmo demostrando que a la vieja escuela del rap le queda todavía mucho trayecto antes de que las nuevas generaciones les acaben enterrando. Este sábado, el ritual volverá a repetirse. Kase.O está en la casa.