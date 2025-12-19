Los libros más vendidos en Aragón del 8 al 14 de diciembre

Según los datos facilitados por la Asociación de librerías de Zaragoza a través de Libri Red, la semana del 8 al 14 de diciembre, estas son las son las listas de los libros más vendidos ordenados (cinco por género) por número de ventas (de izquierda a derecha de más a menos ventas) en las librerías de la capital aragonesa.

Los más exitosos

Severino Pallaruelo sigue en el primer lugar del ránking con 'Querido materno' (Xordica) y se sitúa por delante de 'Estás en mis ojos', de Angélica Morales (Destino), mientras que esta semana la lista de los libros aragoneses más vendidos de no ficción está liderada por 'Orgullo rural. En bici por Teruel con biela y tierra', de Edurne Caballero, editada por Pol-Len Edicions, comanda el ránking por delante de 'Verdugos del 36', de David Alegre de la editorial Crítica.