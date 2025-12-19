La mítica 'Laura no está', de Nek, revive en clave aragonesa

Elem acaba de lanzar una revolucionaria versión de 'Laura no está', el mítico tema que impulsó la carrera de Nek a finales de los 90. La artista se atreve a reinterpretarla en una revisión frenética para ensalzar los sentimientos de pérdida y de vacío que quedan cuando alguien importante desaparece de tu vida e intentas llenar ese espacio con otra persona. Con este nuevo single, que toma el testigo a su versión de 'La salvación' de Arde Bogotá editada hace tan solo unas semanas, Elem anuncia el lanzamiento de un EP de 'covers' titulado 'Recreo' que verá la luz el 5 de febrero y traerá consigo nuevas sorpresas alrededor de otros grandes éxitos. Su personal 'Laura no está', editado a través del sello Vanana Records, ya está disponible en todas las plataformas digitales .

De esta forma, Elem lleva a la pista de baile este 'hit' con una lectura rompedora a ritmo de dance y acelerando los BPMs aunque manteniendo la esencia pop en la estructura. Laura Cebrián, artista detrás de Elem, cuenta cómo pensó en dar una nueva vida a la canción de Nek: “Cuando surgió la idea de este EP de versiones supe que tenía que hacerla tras acompañarme en tantos momentos de mi adolescencia. Me encanta que sea una canción tan directa y que exprese ese conflicto interno que cualquiera ha podido experimentar en algún momento. Quería transformar un tema tan cargado de tristeza en algo enérgico y eufórico”.

Por otro lado, Elem desveló recientemente que ofrecerá un concierto único en Madrid el viernes 20 de febrero para presentar este nuevo EP que se mezclará con canciones de su discografía. Será en la sala Cadavra y las entradas ya están a la venta en Universe .

Pop con identidad propia

En 2024, Elem publicó su primer álbum, 'Chica ejemplar', un trabajo que reafirma su evolución hacia un pop con identidad propia. Entre las nueve canciones que lo componen destacan 'Guárdate el drama', 'Esto también pasará' o 'Mi madre te odia'. Además, recientemente ha colaborado con ELYELLA prestando su voz a 'Nadie lo podrá cambiar', tema incluido en el segundo disco del dúo titulado 'Lo más importante'. Desde muy joven, la vida de Elem ha estado íntimamente ligada a la música. Comenzó a tocar el piano y a estudiar danza clásica con solo ocho años y posteriormente se formó en el Conservatorio de Música de Zaragoza, donde en 2023 fue reconocida con el premio a Mejor EP de Aragón por 'Planeta de cristal'. A los 16, ya escribía y cantaba sus propias composiciones, moviéndose inicialmente entre el pop, el folk y la canción de autor. Con el tiempo, su sonido evolucionó hacia una propuesta más electrónica de la mano de Manuel Cabezalí, productor de sus dos últimos trabajos y de su single más reciente, 'Mis días raros', que editó a finales de junio. En ese terreno sonoro transitado por artistas como Zahara, Olivia Rodrigo o Amaia es donde Elem ha encontrado su lugar, consolidando un estilo en constante transformación.