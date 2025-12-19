Ojete Calor celebra este sábado en Zaragoza sus 20 años de 'subnopop'
El dúo formado por Carlos Areces y Aníbal Gómez actúa en la sala Multiusos
Ellos dos solitos se inventaron hace 20 años el 'subnopop', un género cargado de humor e ironía con el que han conseguido llenar en dos ocasiones el Wizink Center de Madrid. Ojete Calor, el icónico dúo formado por Carlos Areces y Aníbal Gómez, está inmerso actualmente en el 'tour' que conmemora sus dos décadas de trayectoria. Se denomina 'La gira solo para gente guapa' y este sábado aterriza en la sala Multitusos del Auditorio de Zaragoza.
En el concierto, que comenzará a las 21.00 horas, se podrán escuchar himnos como 'Opino de que', 'Tonta Gilipó', 'Mocatriz', 'Agapimú', 'Viejoven' o 'Morreo'. Las entradas cuestan 33 euros y se pueden adquirir en la web de Ibercaja.
Con esta gira, Ojete Calor celebra por todo lo alto dos décadas de éxitos, llevando al escenario un espectáculo completamente renovado. Además, presentarán su último sencillo, 'La más guapa', que consolida su estatus como referentes del panorama musical más irreverente y divertido del país.
El público zaragozano podrá disfrutar de un 'show' único que combinará música, ironía y grandes dosis de humor. No será la primera vez que el dúo actúa en la sala Multiusos. De hecho, lo hicieron hace no mucho. Fue en junio de 2024 en un concierto en el que volvieron a demostrar su talento para combinar electrónica, funk y pop con unas letras cargadas de ironía e irreverencia.
