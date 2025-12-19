El Polifonik Sound de Barbastro desvela su cartel para 2026: de Love of Lesbian a Joe Crepúsculo

El Polifonik Sound de Barbastro ha desvelado este viernes el cartel de su decimoséptima edición. El festival oscense, que se celebrará del 2 al 4 de julio de 2026, ha apostado de nuevo por un cartel heterodoxo con claro anclaje en el 'indie', pero abierto a propuestas muy diversas. Destacan de entre todas ellas, las de Love of Lesbian y Ultraligera, que actuarán como cabezas de cartel.

El primer gran festival del verano en la comunidad reunirá a una veintena de bandas en la capital de la comarca del Somontano. El cartel lo completan Delafé y las Flores Azules, Mujeres, Joe Crepúsculo, Modelo, Los Invaders, Eighty Eight Miles, The Slates, Lady Banana, Los Flamingos, El Diablo de Shanghai, Error 97, Volavent, Muñeca Rusa, Hostia Pedagógica, Arrecío y los djs Bita y Jotapop. No obstante, en la presentación celebrada este viernes en el Museo Diocesano se ha dejado claro que aún quedan artistas por confirmar.

Los abonos para el Polifonik Sound ya están a la venta a través de su página web . De momento, todavía hay disponibles a un precio de 50 euros (se han agotados ya los promocionales de 35, 40 y 45 euros).

Más de 10.000 personas llegadas de todo el país logró reunir el festival en la edición de este año, celebrada en el último fin de semana de junio con Crystal Fighters, Rozalén y Dorian como cabezas de cartel. En este sentido, El Polifonik se ha convertido en una cita capaz de dinamizar Barbastro y varios pueblos de su entorno. De hecho, el festival generó este año un impacto económico de 1,5 millones de euros y logró llenar todas las plazas hoteleras de la zona.

Cada vez más complicado

La organización del Polifonik, liderada por Iván Arana y Luis Moya, reconoció hace solo unos días el reto que supone impulsar cada año la cita, una dificultad que se está agravando aún más en las últimas ediciones. "El panorama actual de los festivales es completamente absurdo: cachés desorbitados, precios de producción altísimos, fondos de inversión y competencia con macrofestivales que son 20 veces más grandes que nosotros", indicaron en un comunicado publicado esta misma semana en sus redes sociales.

Los promotores recordaban asímismo que esta "aventura" nació como una "celebración a la amistad y a la música": "Durante todos estos años hemos traído a Barbastro a las mejores bandas del indie nacional del momento y os hemos descubierto a artistas a los que hoy ya no podemos tener en nuestro festival porque son inaccesibles para nosotros", lamentaron en un comunicado en el que reconocieron que conformar el cartel de 2026 "ha sido una experiencia muy dura".

Pese a las dificultades añadidas, la organización concluyó el citado comunicado con un "estamos más vivos que nunca", así que mientras les dejen seguirán luchando en esta jungla festivalera dominada por fondos de inversión y grandes corporaciones.