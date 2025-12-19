La sala zaragozana Rock & Blues se llena de música por Navidad: Los Coringas, Los Bien Bien, The Mean Devils y muchos más

A la sala Rock & Blues le gusta cerrar el año por todo lo alto, preparando una programación navideña para todos los públicos con la que sacarle el máximo partido a estos días festivos. Un total de 13 propuestas diversas recalarán en la sala entre el 19 de diciembre y el 4 de enero: Brighton 64, The Mean Devils, Anton Jarl Quartet Plays Coltrane, Con V de Voz, Cretino & The Cretiners, Los Brioles, Los Bien Bien, IRA, Jorge Rossy, Los Coringas, The Roadhouse, Direi e Induma y Cállese Señora. Todos los conciertos son gratuitos salvo el de The Mean Devils y Cállese señora, que están a la venta en la web de la sala con precios entre 15 y 18 euros.

El viernes 19 se sube al escenario Brighton 64. El legendario grupo barcelonés inicia su despedida definitiva. Publicará un último disco con canciones nuevas antes de su gira final por todo el país, que culminará en 2026 en Madrid y Barcelona.

El sábado 20 de diciembre estará protagonizado por The Mean Devils. Banda de Oporto formada en 2000 y referente del rockabilly internacional. Su sonido crudo fusiona rockabilly, rhythm & blues y garage rock. El domingo 21 será el turno de Anton Jarl Quartet Plays Coltrane. El baterista sueco Anton Jarl celebrará los 60 años de “A Love Supreme” con un cuarteto integrado por Vicent Macian, Albert Bover y Tom Warburton, recreando la obra maestra de John Coltrane.

El martes 23 se celebrará una edición más de Con V de Voz. El Rock and Blues acoge una noche de micro abierto con artistas de la academia Con V de Voz, mostrando música, interpretación teatral y baile, en apoyo al talento emergente local. El jueves 25, el Día de Navidad, llega el momento del concierto de Cretino & The Cretiners (Edición Navidad). Luis Cebrián presenta “La misma mierda de siempre”, espectáculo con versiones imprevisibles y humor surrealista, acompañado por Suso Lasso, Raúl Baquedano y Daniel Becerril.

El viernes 26 será el turno de Los Brioles. Formados en 1986, el grupo define su estilo como “Briolbilly”, mezcla de rock and roll clásico y punk. Con más de 1.200 conciertos y 18 discos, continúan liderados por los hermanos Nunes.

El sábado 27 habrá doblete: a las 12h30 actuarán Los Bien Bien, cuatro viajeros del tiempo que han visto asteroides y agujeros negros. La banda se formó a principios de 2021 con una misión: pasar la vida bien, bien. Guitarras y tambores, bajo, platillos volantes…Punk rock y desafines siderales fraguaron canciones contundentes, algunas trepidantes, letras ácidas y actitud sin complejos. Así, el cuarteto presentará en el Rock and Blues su disco ‘El futuro ... ¿era esto?’. La noche estará protagonizado por IRA. La banda de rock duro fundada en 1986 regresará como trío, su formación actual tras una larga historia de cambios y conciertos en Zaragoza.

El último concierto del año se celebrará el domingo 28 y correrá a cargo de Jazz & Jazz con Jorge Rossy. La jam session estará abierta por Jorge Rossy, referente internacional del jazz, conocido por su trayectoria junto al Brad Mehldau Trio y otras leyendas. Tras el concierto, se realizará una jam guiada y un cierre final.

Para abrir el nuevo año

El primer concierto de 2026 lo darán el mismo día 1 de enero a las 20h Los Coringas, grupo formado a principios de 2015. Son un combo de rockabilly acústico con sonido Latin Rockin’ de finales de los 50 y principios de los 60, que debutó ese mismo año con un EP en vinilo editado por Sleazy Records y grabado bajo la supervisión de Nano Wilbury. Tras el parón de la pandemia y la salida de Cuti Vericad en 2023, la banda incorpora a Nacho DiMartino y afronta una nueva etapa con formación renovada y un sonido aún más Latin Rockin’.

El viernes 2 llegarán The Roadhouse, banda que nace de la idea de José Luis López “Bluses” y Carlos Marín con el objetivo de ofrecer al público un par de horas de auténtico Rock & Blues, evocando la atmósfera de los bares americanos de carretera poblados por moteros, camioneros y rednecks. Tras retomar el proyecto en mayo de 2024 con una banda de Hard Blues, el grupo ha trabajado durante un año un repertorio de versiones de Blues Rock —de Eric Clapton a ZZ Top— buscando un sonido propio y reivindicando los escenarios de los bares como su hábitat natural.

El sábado 3 (12h30) llegarán Direi e Induma. Direi es un trío que nace en 2021, cuando dos hermanos y un amigo apasionados por la música se deciden por empezar a tocar juntos como hobbie. De ahí surge la composición basada en las diferentes influencias de los tres integrantes del grupo, seguidores de bandas tales como muse, radiohead, pearl jam... (aunque con una fuerte inclinación al funk).

El domingo 4, también en horario de mañana, recalan en la sala Cállese Señora, grupo tributo a los primeros discos de Siniestro Total.