El Teatro de las Esquinas se llena de espíritu navideño este fin de semana con B Vocal

Llega al Teatro de las Esquinas de Zaragoza el espectáculo indispensable para estas fechas. Una selección de la mejor música vocal de todos los tiempos adaptada a la magia de la Navidad con el inconfundible estilo musicómico de B Vocal.

El grupo aragonés recrea en 'A Cappella Christmas' un ambiente único de voces y humor en un espectáculo idóneo para estos días: gospel, villancicos, música pop y bandas sonoras que están en la memoria de todo el público interpretadas de forma magistral sin instrumento alguno. El teatro zaragozano ha programado cinco funciones: dos este viernes, dos el sábado y una el domingo. Las entradas se pueden adquirir en la web de las Esquinas.

En estos 30 años de trayectoria profesional B Vocal ha creado más de 25 espectáculos musicoteatrales, entre ellos 9 espectáculos didácticos y familiares, y han realizado innumerables giras en España recorriendo los más importantes teatros y auditorios y que han supuesto sendos éxitos de público y crítica.

Su carrera internacional ya ha pasado por EEUU, China, Japón, Corea del Sur, Taiwan, Austria, Italia, Francia, Bélgica, Eslovaquia, Alemania, Rusia… En Asia han realizado más de 30 giras actuando en Auditorios como el Gran Teatro Nacional de Pekín, el Shanghai Culture Center, el Seoul Arts Center y el Sejong Culture Center en Seúl y el Hakuju Hall de Tokio. Actualmente son el grupo musical español que más giras ha realizado en Asia.