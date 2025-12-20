Adiós a la cartelera de los cines Palafox

Las obras que había acometido hace unas semanas los cines Palafox de Zaragoza para renovar su aspecto exterior ya han concluido. Este mismo sábado ya se puede apreciar como la cartelera anterior donde se rotulaban las películas que se podían ver en el cines (y sus horarios) ha sido sustituida por una gran pantalla publicitaria en la que se van proyectando los filmes y las promociones de la sala.

Culminan así unas obras que han renovado la zona de acceso a los históricos cines (han cumplido ya 70 años con vida) y que modificó duante unos días el acceso a los mismos. La doble escalera con la que se accede a los mismos no se ha modificado. Sí se han cambiado también las taquilla de autoservicio que hay situadas al subir esas esclaeras y que permiten a los espectadores comprar o recoger los tiquets ya adquiridos de manera 'online'.

Próxima reforma ambiciosa