Eduardo Aladrén actúa en la catedral de Tarazona

El tenor aragonés Eduardo Aladrén actuará este domingo, 21 de diciembre, en la catedral de Santa María de la Huerta de Tarazona. El recital pondrá el broche de oro a la programación de este año de ‘Aragón, tierra de cultura’, una iniciativa puesta en marcha por las direcciones generales de Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón para llevar actuaciones con ADN cien por cien aragonés a todo el territorio de la comunidad.

Aladrén interpretará en Tarazona un repertorio de las obras más reconocidas de ópera y zarzuela, de autores como Charles Gounod, Gaetano Donizetti, Cesar Frank, Antonin Dvorak, Adolphe Adams, Ferenz Liszt, Ruggero Leoncavallo, Carlos Guastavino, Ernesto Lecuona, Manuel de Falla, José Serrano, Barrera y Calleja, Manuel de Penella o Pablo Sorozábal.

En el concierto, que comenzará a partir de las 20.00 horas, irá además acompañado al piano por Anastasiya Titovych y por la soprano Niuvis Cañete Curbelo y el tenor Francisco Egido López.

Los protagonistas

Eduardo Aladrén comenzó su andadura profesional en Estados Unidos. Desde 2019 forma parte del elenco de solistas de la Deutsche Oper am Rhein en Düsseldorf. Está afincado en Alemania desde 2010, ha recorrido más de veinte países y tres continentes en óperas y zarzuelas como Madama Butterfly, La Boheme, Tosca, Turandot, Otello, La Forza del Destino, Nabucco o La Traviata.

Por su parte, la pianista Anastasiya Titovych, nacida en Kiev (Ucrania), forma parte desde 2028 del departamento vocal de la Deutsche Oper am Rhein en Düsseldorf, donde desempeña labores de pianista acompañante y repertorista vocal.

La soprano lírica de origen cubano, y residente en Zaragoza, Niuvis Cañete, ha sido miembro del coro del TLNC, el Teatro Lírico Nacional de Cuba, ha participado en producciones de ópera y zarzuela, ha asistido a la Cátedra de Canto del Conservatorio Superior de Música de Aragón, en Zaragoza, y ahora está ampliando sus estudios de canto en la Escuela Superior de Canto de Madrid.

Por último, el tenor Francisco Egido, oriundo de Zaragoza, ha participado en numerosos conciertos como solista y actualmente es alumno del Conservatorio Superior de Música de Aragón, en las especialidades de flauta de pico, en la cátedra de Ana Margulés, y canto, en la cátedra de Beatriz Gimeno, bajo la tutela de Eduardo Aladrén.