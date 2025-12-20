El Lagata Reggae Festival renace en una nueva ubicación tras las inundaciones de Azuara

Hace medio año, el Lagata Reggae Festival con todo preparado para celebrar una nueva edición en Azuara tuvo que suspender su celebración a causa de las inundaciones sufridas en la zona y que provocaron graves daños materiales en el municipio. Ahora, seis meses después, el festival acaba de anunciar que volverá este año "para seguir con la misma esencia de siempre. Reggae, acampada, actividades, naturaleza...", aseguran desde sus redes sociales.

La nueva edición de la cita se celebrará del 26 al 28 de junio y presentará una novedad fundamental, cambia de ubicación. Eso sí, sin salir del municipio de Azuara, explican los organizadores: "Ven a celebrar tres días de música, ambiente distendido y 'reggae vibes'". Los mensajes de apoyo no les han dejado de llegar desde que han anunciado el regreso, entre ellos, el del propio Sho-Hai, el MC zaragozano, uno de los más reconocidos dentro del rap patrio.

El Lagata Reggae Festival es una propuesta musical y cultural impulsada por la Asociación Cultural Lagata Reggae Festival, que organiza este icónico festival de forma ininterrumpida desde 2004. Con los años, se ha convertido en un referente clave para los amantes del reggae en España, destacando como uno de los festivales más representativos tanto en Aragón como a nivel nacional.

Ubicado en el entorno rural de Azuara, este festival no solo ofrece música reggae de calidad, sino que también promueve y revitaliza una zona afectada por la España Vaciada. Rodeado de naturaleza y con un ambiente acogedor, el Lagata Reggae ha crecido año tras año, consolidándose como un espacio único que combina buena vibra, cultura y conexión con el medio rural.

Además, este sábado ya sale una primera remesa de abonos a precio promocional, que se podrán comprar a través de la web del festival.