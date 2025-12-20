Mägo de Oz ataca a los que les critican por actuar en el Viña Rock: "Iros a tomar por culo"

El grupo Mägo de Oz ha publicado este viernes un duro comunicado dirigido a "los inquisidores de sofá" y críticos con esta banda por su intención de participar en la próxima edición de Viña Rock, uno de los festivales del fondo proisraelí KKR.

"Tú, que te crees tan avanzado ética y políticamente, tú que señalas con el dedo el porcentaje de inversión de un festival... ¿Conoces realmente la procedencia de todo lo que consumes?", se pregunta la banda en una publicación en sus redes sociales.

Txus Di Fellatio, líder del grupo de rock, firma este comunicado en el que defiende que "el mundo real no es un laboratorio estéril de moralidad", sino "un fango complejo donde la diferencia la marca quien usa el sistema para gritar la verdad, no quien se queda fuera del sistema presumiendo de una limpieza que no tiene". "Si alguien piensa que tocar en un festival nos ata la lengua, es que no conoce Mägo de Oz. El capital no tiene ideología, pero nosotros sí. Y nuestra ideología es de la libertad y el apoyo al pueblo palestino", proclama a continuación, antes de subrayar que seguirán "denunciando el horror, sea quien sea el dueño del escenario".

"Hemos denunciado el genocidio"

En ese sentido, Mägo de Oz presume en su comunicado de haber demostrado su coherencia "con hechos" y de haber sacado la bandera de Palestina en directo. "Hemos denunciado el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel y lo seguiremos haciendo en el Viña Rock", asegura.

"Nosotros usamos el altavoz del festival para señalar la injusticia. Vosotros usáis el de la cancelación para señalar el capital de una empresa, mientras probablemente uséis servicios y tecnología financiados por esos mismos fondos que tanto os escandalizan", subraya Di Fellatio, que concluye su escrito con un sonoro: "¡¡¡Iros a tomar por culo!!!".

Como sucediera en la temporada de festivales de este año, varias citas que tienen al fondo de inversión KKR como propietario último están sometidos al escrutinio público por el genocidio en Gaza. En los últimos días, ha sido la causa de la baja de artistas de su cartel como Bob Vylan, Grex o Sober.