Rosalía, junto a Bad Bunny y Lady Gaga, en el podio de la música en 2025

Rosalía, Bad Bunny y Lady Gaga forman el triunvirato de éxito en la música de este año que acaba, con tres álbumes que han arrasado entre público y crítica -'Lux', 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' (DTMF), y 'Mayhem'- tres trabajos que suponen un giro en las carreras de los tres artistas.

No son los únicos discos destacados de un 2025 que ha sido muy musical:

- 'Lux' de Rosalía

La española sorprendió con otro giro radical en su estilo, en el que introdujo la religión y la filosofía para construir un disco alabado por la crítica, intenso, inclasificable y que ha vuelto a revolucionar el mundo de la música, como ya hizo con 'Motomami' hace tres años. Ahora, con 'Lux' ha superado lo alcanzado con sus discos anteriores y se ha situado en el top 5 de la mayoría de las publicaciones especializadas, con temas como 'La perla', que se ha convertido en un himno.

- 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', de Bad Bunny

El trabajo de Bad Bunny ha sido, incontestablemente, el de mayor éxito en el mundo. El más escuchado en Spotify -plataforma en la que la música del puertorriqueño alcanzó nada menos que 19.800 millones de reproducciones en el último año-, encabeza las listas de los mejores en medios como la revista Rolling Stone, consiguió cinco Latin Grammy y seis nominaciones a los Grammy. Un recorrido que culminará con el artista como el primer latino en encabezar el espectáculo del descanso de la Super Bowl.

- 'Mayhem', de Lady Gaga

El regreso de Lady Gaga al pop más comercial en 'Mayhem' le ha supuesto un gran éxito a la cantante, que lanzó el que es su octavo álbum de estudio en marzo, y lo presentó con una serie de conciertos previos a la gira mundial. Uno de ellos fue el 3 de mayo en la playa de Copacabana, donde reunió a más de 2 millones de personas, superando a Madonna. Siete nominaciones a los Grammy avalan un disco con canciones como 'Abracadabra' o 'Die with a smile', en colaboración con Bruno Mars.

- 'Cancionera', de Natalia Lafourcade

Nominado a mejor álbum de pop latino en los Grammy, con 'Cancionera', la mexicana Natalia Lafourcade ha presentado una faceta más íntima para reivindicar sus raíces y celebrar sus 40 años. Un disco grabado en una sola toma con una cinta en un proceso completamente análogo.

- 'More', de Pulp

Veinticuatro años después de su último disco de estudio, Jarvis Cocker se reunió con su exbanda para darle continuidad a la discografía de una de las embajadoras principales del 'brit pop' en los 90. Y el resultado ha convencido a fans y crítica, que ha incluido el álbum entre los mejores del año.

- 'Baby', de Dijon

El segundo álbum de Dijon, publicado por sorpresa, se ha convertido en un título de culto y aunque no aparece en las listas de los más escuchados, sí está entre lo mejor y más innovador del año para los expertos. Una seductora mezcla de pop, gospel o blues en un año en el que el músico también produjo lo último de Justin Bieber.

- 'West End Girl', de Lily Allen

A comienzos de enero, Lilly Allen anunció su divorcio del actor David Harbour. El proceso de separación se produjo en 2024, que fue cuando la cantante británica escribió las canciones -en solo 16 días- y las grabó. Era su brutal respuesta a los problemas de su matrimonio: desde maltrato verbal a infidelidades de Harbour o su casi recaída en las drogas.

- 'K-Pop Demon Hunters', BSO del film (varios artistas)

Si la película de animación ha sido todo un éxito este año, uno de sus elementos más destacados ha sido la banda sonora, que se ha colado en todas las listas de música más escuchada. En Spotify ocupa el segundo lugar en la lista de álbumes, solo por detrás de Bad Bunny, y consiguió cuatro nominaciones a los Grammy, una a mejor canción en los Globos de Oro para 'Golden', que también ha pasado el primero corte para los Óscar.