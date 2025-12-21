Ana Merino ('El camino que no elegimos') en Zaragoza: "Siempre escribo a mano, guardo todos mis cuadernos"

La nueva novela de Ana Merino, 'El camino que no elegimos' (Destino), está protagonizada por Juana. Esta mujer acaba de cumplir cincuenta años cuando su marido, Connor, la deja tras dos décadas de matrimonio: se lo comunica una mañana de primavera con un anuncio inesperado, simple y devastador. Así arranca esta historia. Juana intenta comprender qué ha sucedido acompañada por Cécile, su brillante y descreída amiga, que reacia a todo compromiso se adentra ella también en su propio laberinto emocional con Marco.

¿La vida es un camino que no eliges?

Parte de la vida son muchas bifurcaciones y ahí están los caminos que queremos recorrer, los que hubiéramos recorrido, los que no recorremos, por los que la vida nos arrastra… Es esa responsabilidad, esas sorpresas, esos giros, los que te llevan por los caminos no elegidos.

Que no siempre son malos…

Exacto, pero te llevan a otra vida, a otra forma de sentir el mundo que no te esperas y que te toca.

¿De dónde le surge esta reflexión?

Supongo que de tantos caminos que he recorrido un poco por sorpresa. No me los planteé, pero de pronto, los viví. Yo me fui a estudiar al extranjero muy joven y luego me fui un año a Estados Unidos para ver cómo era la experiencia y, al final, me he quedado casi 29. No lo elegí, no estaba pensando en hacer una carrera estadounidense, pero la hice, fui por esos caminos.

‘El camino que no elegimos’ en un homenaje al amor y al desamor. ¿Qué hay más en el mundo?

Afortunadamente, en el mundo hay muchísimo amor. Me gusta reivindicarlo, todo se construye con amor, todas las cosas que perduran se construyen con amor y pasión. Lo que pasa que el desamor también es una parte importante para convertir la experiencia de vida en otra cosa. Y eso es lo que vemos en la novela, que arranca con un episodio muy doloroso, una pareja que se rompe, pero ese episodio también nos sirve para ver otras vidas, las posibilidades de enfrentar otra vida.

¿Es el desamor por lo que más se sufre en el mundo?

Creo que en el espacio domestico e íntimo, el amor y el desamor nos han moldeado. Hemos crecido con experiencias sentimentales por lo que somos experiencias sentimentales.

Es una novela coral en la que todos tienen parecido protagonismo, ¿cómo se consigue ese equilibrio?

En el proceso creador me gusta mucho reconocer a cada uno de mis personajes. Cuando yo me voy documentando, siempre escribo a mano en cuadernos, les hago incluso una ficha a cada uno, los dibujo. Entonces ese juego de escenas y de situaciones lo tenía muy interiorizado y los iba modelando.

Ana Merino acaba de publicar 'El camino que no elegimos'. / PABLO IBÁÑEZ

Perdone, ¿ha dicho que escribe a mano?

Siempre.

No quedarán muchos escritores que lo hagan…

Todas las versiones de lo que hago las tengo en los cuadernos. Yo soy un ser de mano. El texto impreso siempre está escrito con boli. Y además guardo todas las libretas. Son mis diarios, son apuntes de novelas. Es muy interesante este proceso. Los neurotransmisores de cuando escribes a mano son diferentes a cuando estás tecleando. Yo madrugo, me pongo a escribir a mano, luego a lo mejor me voy a trabajar, voy a hacer cosas, y ya por la tarde paso a mano todo lo que he estado trabajando durante el día y ya me voy a dormir. Entonces amanezco con el impulso de toda la trama y sigo escribiendo. Es un proceso que a mí me funciona muy bien.

Le rinde homenaje a Aragón.

Aragón es una tierra muy importante a nivel personal y me apetecía mucho celebrar Panticosa, el festival Tocando al cielo, porque es precioso y me parece ideal. Y en la novela sale dándonos una clave de por qué el título de la novela es el que es y la importancia de los bosques. Aragón es un espacio fascinante. Zaragoza es una ciudad con muchísima fuerza, muy vibrante, entonces me parecía lógico que la hermana de Juana hubiese venido aquí a vivir.

Tras tantos años viviendo en Estados Unidos, ¿cómo ve ahora lo que está pasando conTrump?

Vendrán otras épocas y yo creo mucho en la democracia, y creo que la democracia estadounidense, pese a las circunstancias tan difíciles que estamos viviendo, vencerá siempre.

El mundo quizá está yendo ahora por un camino no elegido por mucha gente.

Exacto. El mundo también se va muchas veces por caminos que no elegimos y que nos toca. Entonces, en la novela lo que me gusta es que haya entendimiento, pese a las grandes diferencias. Todos buscan ese entendimiento vitalista.

¿Hoy en día es necesario reivindicar la literatura?

Yo creo que toda literatura es muy necesaria y leer libros es fundamental para que los conectores de nuestro cerebro sigan funcionando. Las pantallas son muy tóxicas, cuando te quedas atontado viendo reels,... lo que estás haciendo es quemar, ralentizar tu cerebro. Entonces la literatura es clave, la lectura es clave y la literatura es perfecta para saber de las emociones.