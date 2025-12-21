El invitado estrella de Kase.O en su concierto de Zaragoza que no se dejó ver

El secreto mejor guardado del concierto fin de gira de Kase.O en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza era quienes iban a ser los invitados y si se iba a volver a producir la reunión de Violadores del Verso. Misterios que se fueron resolviendo cuando empezaron los bises. Primero salió Albert Pla para cantar a dúo con Kase.O 'Todo me va bien' y luego Zatu, de SFDK, apareció para 'Ringui Dingui'.

Dos momentos históricos que quedarán en la retina del público, como también lo que sucedió a continuación, la reunión de Violadores del Verso para hacer dos temas, 'Máximo exponente' y 'Vivir para contarlo'.

Desde el palco

Pero aún hubo un invitado más al concierto del MC aragonés que no se dejó ver por el escenario, pero sí siguió la actuación en un lugar privilegiado, el palco del pabellón, aprovechando que está pasando unos días por España. Se trata de Enrique Bunbury que no quiso desaprovechar el momento de ver el 'show' del rapero zaragozano.

Así ha quedado reflejado en una imagen que ha compartido por redes sociales el mánager de Albert Pla, Pedro Páramo. En una instantánea tomada en el camerino están Bunbury, Albert Pla, Zatu, el propio Kase.O, RdeRumba así como Muna, la mujer de Kase.O, y el hermano de Javier Ibarra, Sergio. Una foto que también pasará a la historia.