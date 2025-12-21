Kase.O revela que ya tiene un disco nuevo y su fecha de lanzamiento

Aunque Kase.O aseguró en su primera interacción con el público en su concierto de Zaragoza que no iba a hablar mucho, la realidad es que, como es habitual en él (no es ninguna novedad), se mostró muy dicharachero con sus fans... a los que casi en el tramo final de su concierto les desveló un secreto que hasta ahora nadie conocía, al menos públicamente.

El MC aragonés ya tiene un nuevo disco preparado y tiene ya marcada su fecha de salida al mercado: "Muna (su pareja que colabora con él en su faceta artística) ha organizado un lanzamiento espectacular. Gracias a ella va a salir este disco porque me da libertad para hacer y gracias a sus cuidados me permite irme a Madrid a grabar con el productor, irme de gira...", indicó emocionado el rapero, que resaltó que ellla es la artífice de que su carrera "haya ido hacia arriba desde 2011".

El anuncio bomba

Y en medio de esa alocución fue cuando Kase.O soltó la bomba, su nuevo disco en solitario saldrá en junio del año que viene. ¿Qué se sabe de él? Pues prácticamente nada. Lo único, la canción que ha estrenado en esta gira por el 33 aniversario en la música que ha estado incluida en el 'show'.

Será el primer disco del rapero zaragozano desde que en septiembre de 2016 publicara 'El círculo', el trabajo con el que dio el gran salto a todos los niveles y pasó a llenar pabellones atrayendo a miles y miles de personas. Desde entonces, fue un proceso tormentoso el que rodeó aquel disco con un periodo de vacío creativo que tuvo que atravesar, Kase.O sí ha publicado algunas piezas y ha realizado colaboraciones diversas, pero no ha grabado un LP.

Además, Javier Ibarra ha querido recordar a Joaquín Carbonell, con el que tenía un proyecto de hcaer una canción junto a Guitarricadelafuente, ha asegurado, y también a José Antonio Labordeta: "Cuando fue al Congreso, los del PP le miraban los zapatos a ver si los tenía sucio, a una mente brillante como la suya. Como dijo él, ¡a la mierda!".