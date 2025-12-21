Kase.O rinde homenaje a sus progenitores: "Mi padre se ponía una capucha e iba a verme actuar al Devizio mis inicios"

Kase.O siempre ha llevado con orgullo a su familia y sus orígenes en Azuara. Es algo de lo que suele hablar a menudo y también lo suele hacer en los conciertos. Este viernes, en el del pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza con el que ha cerrado su gira, el MC aragonés ha querido dedicarle un cálido homenaje a José Luis y María Jesús, sus padres.

"Mis padres no han tenido una vida fácil", ha empezado su discurso el del barrio La Jota, "y a pesar de ello nunca nos han educado en el odio, nos han enseñado el amor y la libertad. Siempre han apoyado todas las locuras que se me han ocurrido, me han dejado desarrollarme a mi manera y siempre me han apoyado. Si hoy estoy aquí es gracias a ellos", ha enfatizado.

"Mi primer mánager"

De hecho, Javier Ibarra (su nombre real) ha recordado que su padre era su "primer mánager, me llevaba a todos los sitios" y también lo que hacía su progenitor cuando tenía "14 o 15 años": "Se ponía una capucha y se iba al Devizio a verme cantar, no quería perderse nada", ha revelado el rapero. El pabellón Príncipe Felipe ha acabado coreando el nombre de "José Luis" mientras el padre saludaba.

Además, Kase.O, en otro momento de sus intervenciones, ha lanzado un alegato muy directo: "Hoy, la revolución es la alegría. Es lo que más les jode, que estemos felices y contentos. Es nuestra manera de hacer la revolución, levantémonos contentos de la cama".