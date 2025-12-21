‘La bella durmiente’ llega como musical al Teatro de las Esquinas

Bajo la dirección de Jose Tomàs Chàfer, con texto y letras de Josep Mollà, música original de Vanessa Gil y Carlos Mansa y coreografías de Pachi G. Fenollar, 'La bella durmiente, el musical de tus recuerdos' aterriza este lunes en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza dentro de su programación navideña.

El elenco del espectáculo está compuesto por cinco actores que interpretan a los distintos personajes de la función: Àngel Crespo (Igor), Adrián Romero (Príncipe), Vanessa Gil (Maléfica), Yasmina Sanz (Abuela Aurora) y Mar Babuglia (Aurora).

Se trata de una versión libre del cuento clásico que pretende contar una historia paralela basada en la posibilidad de que, la abuela Aurora, pueda llegar a perder la memoria, y la necesidad de transmitir todos sus recuerdos a su nieta Alba, para que puedan seguir vivos cuando ella los olvide.

Pérdida de memoria

De hecho, todo empieza cuando la abuela descubre que su memoria tiene los días contados y decide poner a salvo sus recuerdos. Juntas, descubrirán la importancia que tiene para la familia el cuento de siempre, que se convertirá en el pretexto para establecer esa conexión intergeneracional que constituye la base de esta propuesta. La fantasía, el ritmo y los grandes números musicales son los aliados perfectos para contar una historia que combina, a partes iguales, sensibilidad y diversión.

Y, por supuesto, el cuento de 'La bella durmiente' ocupa un lugar muy especial entre esos recuerdos, que ahora parecen estar en peligro. En palabras de Josep Mollà, la productora se acerca «al cuento a través de la memoria de la abuela y se pone el acento en la necesidad de concienciar a los más pequeños de la importancia de escuchar a los mayores para aprender de su experiencia».

Por otra parte, la función toca temas tan actuales como el 'bullying', que sería la causa de la maldad de Maléfica; la importancia de ayudar a los demás, representada por Vladimir, un ayudante atento que cuida de la abuela; o la necesidad de vencer la timidez, abordada por el Príncipe, que tiene muchas dudas a la hora de besar a la princesa, porque está dormida y no sabe si ella quiere que lo haga.

Público infantil y familiar

'La bella durmiente, el musical de tus recuerdos' es un espectáculo dirigido especialmente a los más pequeños, que se sitúa en la misma línea estética y argumental de las últimas producciones de la compañía.

'La bella durmiente' tendrá una sesión doble en Zaragoza. / TRENCADÍS PRODUCCIONS

Así lo explica Jose Tomàs Chàfer, director del espectáculo: «Pretendemos despertar conciencias y motivar esa necesidad de escuchar a los mayores que pensamos que es muy importante para el desarrollo de los más pequeños. Pero todo eso, sin dejar de ofrecer espectáculo, color, diversión y ritmo. Y sin dejar de contar la historia que todo el mundo espera ver sobre el escenario».

'La bella durmiente, el musical de tus recuerdos' se podrá ver por primera vez en Zaragoza este lunes en el Teatro de las Esquinas, con funciones a las 17.00 y a las 19.30 horas. Las entradas, que cuestan entre 16 y 18 euros, se pueden comprar a través de la web del propio Teatro de las Esquinas o en la taquilla del espacio escénico antes de la función.