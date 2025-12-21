La revista ‘Cabiria’ le dedica su nuevo número a Luis Buñuel
La publicación anual del cine Maravillas de Teruel con la colaboración del Instituto de Estudios Turolenses se presentó la semana pasada
La revista 'Cabiria', publicación anual del cine Maravillas de Teruel patrocinada desde 2020 por el Instituto de Estudios Turolenses (IET) de la Diputación de Teruel, llega a su número 19 en 2025 y dedica buena parte de sus páginas a rendir homenaje al cineasta universal nacido en Calanda, Luis Buñuel, en el 125 aniversario de su nacimiento.
Por ello, además de las secciones habituales, este número recoge una amplia selección de artículos escritos por diversas personalidades del ámbito cinematográfico y audiovisual acerca de su obra y figura.
Profundizar en el séptimo arte
La revista, que se presentó el jueves pasado en la capital turolense, precisamente en el cine Maravillas y cuya misión es profundizar en el séptimo arte y difundir la cultura de la ciudad de Teruel, recoge en este nuevo número diversos testimonios que explican de forma amena y cercana la conexión o la deuda que mantienen con el cineasta turolense y su cine. Todo para conformar una amalgama de puntos de vista que nos acercan a la figura de Buñuel, uno de los directores más influyentes del siglo pasado.
