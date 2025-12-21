Así ha sido el reencuentro de Violadores del Verso en Zaragoza

Para ser sinceros, sorpresa absoluta tampoco ha sido. Hace un año, ya rompieron su silencio en el concierto de Sho-Hai en Madrid para interpretar diez años después los cuatro juntos 'Vivir para contarlo'. Y hace menos, repitieron la jugada en Ciudad de México añadiendo otro tema más, 'Máximo exponente', pieza con la que tradicionalmente cerraban todos sus conciertos. Pero entre medio se celebró el Vive Latino y no se produjo el esperado reencuentro en Zaragoza por lo que sus fans andaban expectantes en el concierto de Kase.O en el pabellón Príncipe Felipe.

Y aunque el momento se ha hecho de rogar, ha llegado en uno de los bises. Entre la oscuridad, aunque el público ya se había puesto nervioso porque había visto mucho movimiento en el escenario que implicaba a más de una persona, de repente se ha iluminado a Sho-Hai, que se ha presentado antes de que el foco se centrara en Kase.O.... y después en Lírico. Violadores del Verso estaban en la casa. Y, a partir de ahí, la locura colectiva.

Los dos temas que han interpretado

Han empezado a sonar las primeras notas de 'Máximo exponente' y en el pabellón ya apenas se oía nada de la algarabía que había. Demostrando que siguen en forma, a pesar de los años (más de una década que no se les veía actuar juntos en Zaragoza), han llevado a buen puerto este primer tema. Lo han acabado y no han abandonado el escenario por lo que el público ya sabía que habría más.

Ha tomado la palabra Lírico para saludar a la gente e introducir el siguiente y último tema que han recuperado juntos, 'Vivir para contarlo', una de sus piezas más conocidas del disco (del mismo nombre que el tema) con el que rompieron muchas barreras en el rap español (consiguieron, ojo, un Disco de oro cuando el hip hop no es lo que era ahora).

Muchos fans ya especulan con que en el nuevo disco que publicará Kase.O en junio, tal y como ha anunciado en el concierto de este sábado en Zaragoza, habrá una nueva canción de Violadores del Verso. Hasta que llegue ese momento, desde luego, sus seguidores estarán contentos a tenor de la reacción en el concierto.