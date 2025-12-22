El aragonés Nacho Montes presenta su última novela en Zaragoza junto a Adriana Abenia

El escritor y comunicador aragonés Nacho Montes se ha abierto en canal en su nueva novela, en la que ofrece una historia sobre la amistad, el amor sin límites y la resiliencia ante las tormentas de la vida. Entre la crónica íntima y la novela de formación, 'Flores bajo la nieve' (La Esfera de los Libros) narra una vida marcada por la pérdida y la capacidad de resistir.

El relato arranca con la llamada que lo cambia todo: Justin, la gran historia de amor del narrador, sangra al vomitar en su apartamento de Manhattan. El diagnóstico abrirá una travesía contra reloj entre Nueva York y Europa, sostenida por una promesa de compañía hasta el final y por la imagen talismán del edelweiss, la flor que florece bajo la nieve.

Montes presentará su última novela en Zaragoza junto a la presentadora y actriz, Adriana Abenia, este lunes 22 de diciembre a las 19.00 horas en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés del paseo de la Independencia.

El comunicador aragonés ya ha publicado con éxito La Esfera de los Libros las novelas 'Un palacio en Venecia' (2023), 'Schiaparelli. La italiana de París' (2021), 'El hijo de la costurera. La novela de Balenciaga' (2019), 'Zapatos rojos para saltar en los charcos' (2014) y '¿Nada que ponerte?' (2012).