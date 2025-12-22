Bunbury agradece el apoyo a sus fans: "Gracias por el cariño, os deseo lo mejor para 2026"
El zaragozano está a punto de cerrar un 2025 que no olvidará fácilmente
Enrique Bunbury está a punto de cerrar un 2025 que no olvidará fácilmente. El pasado noviembre recibió el Premio a la Excelencia Musical en los Latin Grammy, en abril publicó nuevo disco ('Cuentas pendientes') y además ha protagonizado una existosa gira que cerró en septiembre en Zaragoza.
Consciente de su gran año, el aragonés ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que hace balance de los últimos meses. "Hola a todos. Aquí Enrique Bunbury. Muy agradecido por este 2025 que nos ha traído la gira del Huracán Ambulante y por el recibimiento de las nuevas canciones de este nuevo álbum que vais a conocer en la primavera de 2026", comienza diciendo Bunbury.
El intérprete zaragozano aprovecha el video para agradecer el apoyo a todos sus fans: "Agradeceros a todos el apoyo, la escucha atenta y el cariño. Os deseo lo mejor para 2026, cuídense mucho".
Bunbury ha vivido un año muy intenso y el que viene también lo será. De hecho, el pasado 6 de noviembre lanzó 'La voz', el primer adelanto de su próximo álbum previsto para la primavera de 2026. El proyecto nació en febrero de este mismo año en el Desierto de los Leones, México, donde el cantante, autor y productor, entró al estudio con la intención de ahondar en las posibilidades de las combinaciones de la latinidad con otros géneros, abriéndose a las posibilidades armónicas y rítmicas de sus patrones y líricas.
