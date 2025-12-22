'El carrusel de la familia Kinser' levanta el telón de la Navidad en el Teatro del Mercado
La compañía Kinser celebrará nueve funciones, hasta el día 28 de diciembre, de este espectáculo-concierto con música en directo, clown y mucha participación
La Navidad en el Teatro del Mercado gira con 'El carrusel de la familia Kinser'. Un espectáculo que aúna distintas disciplinas sobre el escenario para hacer disfrutar a toda la familia. Desde el martes 23 y hasta el domingo 28 de diciembre se celebrarán estas funciones con música en directo, clown y mucha diversión.
Las nueve funciones estarán protagonizadas por Kiny, Jano y Silbotas, junto a cuatro grandes músicos que conforman la Orquesta Maravilla. Entre todos darán una vuelta de carrusel por algunos de los temas musicales de la trayectoria de esta familia que harán de estas fiestas una gran celebración mezclando canciones populares, humor y animación a un ritmo espectacular.
Estos temas, además de otros de la compañía y hasta un total de 15, han sido recogidos en el disco 'El carrusel de la familia Kinser', que se presenta al público también estos días. De hecho, se podrá adquirir en el Teatro del Mercado durante esta Navidad tras cada función. Posteriormente se venderá en la página web de la compañía.
'El carrusel de la familia Kinser' invita al público familiar a moverse, imaginar y disfrutar de este teatro-concierto lleno de humor y ritmo, pensado para divertir y compartir en familia; el plan ideal para esta Navidad.
Las entradas tienen un precio de 12 euros, disponibles en la web del Teatro del Mercado, y los horarios son los siguientes: martes, 23 de diciembre, 19.00 horas; miércoles, 24 de diciembre, 12.00 horas; jueves, 25 de diciembre, 19.00 horas; viernes, 26 de diciembre, 17.00 y 19.00 horas; sábado, 27 de diciembre, 17.00 y 19.00 horas; domingo, 28 de diciembre, 17.00 y 19.00 horas.
