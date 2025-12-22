La orquesta del Teatro de las Esquinas invita a subir 'Todos a bordo'

Este martes, 23 de diciembre, llega al Teatro de las Esquinas 'Todos a bordo', el sorprendente viaje de su orquesta residente, la Orquesta de las Esquinas, alrededor del mundo. Un excéntrico crucero, una disparatada propuesta que une pueblos, gentes, tierras y tradiciones sin prejuicios ni complejos recomendado para todas las edades. Un espectáculo diferente que aglutina música clásica y ritmos vertiginosos, virtuosismo y humor, tradición y desparpajo de la mano de once intérpretes.

La música será el medio perfecto en este excéntrico crucero para hacernos vivir las más locas aventuras: tempestades, naufragios, ataques piratas o cenas de gala. Una disparatada propuesta musical que une pueblos, gentes, tierras y tradiciones sin prejuicios ni complejos a través de la música, las nuevas tecnologías y el buen humor.

Llevar esta fiesta al Teatro es invitar al público a un espectáculo diferente: el que une música clásica y ritmos vertiginosos, virtuosismo y humor, tradición y desparpajo. Es poner a las familias en pie, regalarles brisa de mar en la cara y dejarles un regalo pegado en la memoria: el recuerdo de que los grandes compositores de la historia, si quisieran, también se subirían a este crucero para repartir alegría y belleza a lo largo y ancho del planeta.

La verdadera proeza radica en que los once intérpretes no solo tocan, sino que actúan, cantan, se desplazan por el espacio con precisión coreográfica e interactúan con el público sin que la calidad musical se resienta. El concepto de músico-actor alcanza aquí su plenitud: cada cambio de arco, cada fraseo, cada gag gestual está milimétricamente sincronizado con la partitura y con los efectos audiovisuales, de modo que la frontera entre concierto y representación dramática se volatiliza.

Esa conjunción de disciplinas —reforzada por un vestuario aristocrático de concierto y una iluminación que evoluciona con la partitura— convierte la función en un rito colectivo donde adultos y niños comparten sorpresa y asombro.

Las funciones serán a las 17.00 y a las 19.30 horas y las entradas serán a 16 euros en venta anticipada en la web del Teatro de las Esquinas, y de 19 euros en taquilla el día de la función.