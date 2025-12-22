Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La orquesta del Teatro de las Esquinas invita a subir 'Todos a bordo'

El martes 23 de diciembre tiene un viaje especial a bordo de un crucero musical en el que la Orquesta de las Esquinas ofrece su espectáculo navideño

La Orquesta de las Esquinas trae un espectáculo musical completo para la previa de Nochebuena

La Orquesta de las Esquinas trae un espectáculo musical completo para la previa de Nochebuena / Javier Navarro

Zaragoza

Este martes, 23 de diciembre, llega al Teatro de las Esquinas 'Todos a bordo', el sorprendente viaje de su orquesta residente, la Orquesta de las Esquinas, alrededor del mundo. Un excéntrico crucero, una disparatada propuesta que une pueblos, gentes, tierras y tradiciones sin prejuicios ni complejos recomendado para todas las edades. Un espectáculo diferente que aglutina música clásica y ritmos vertiginosos, virtuosismo y humor, tradición y desparpajo de la mano de once intérpretes.

La música será el medio perfecto en este excéntrico crucero para hacernos vivir las más locas aventuras: tempestades, naufragios, ataques piratas o cenas de gala. Una disparatada propuesta musical que une pueblos, gentes, tierras y tradiciones sin prejuicios ni complejos a través de la música, las nuevas tecnologías y el buen humor. 

Llevar esta fiesta al Teatro es invitar al público a un espectáculo diferente: el que une música clásica y ritmos vertiginosos, virtuosismo y humor, tradición y desparpajo. Es poner a las familias en pie, regalarles brisa de mar en la cara y dejarles un regalo pegado en la memoria: el recuerdo de que los grandes compositores de la historia, si quisieran, también se subirían a este crucero para repartir alegría y belleza a lo largo y ancho del planeta. 

La verdadera proeza radica en que los once intérpretes no solo tocan, sino que actúan, cantan, se desplazan por el espacio con precisión coreográfica e interactúan con el público sin que la calidad musical se resienta. El concepto de músico-actor alcanza aquí su plenitud: cada cambio de arco, cada fraseo, cada gag gestual está milimétricamente sincronizado con la partitura y con los efectos audiovisuales, de modo que la frontera entre concierto y representación dramática se volatiliza. 

Esa conjunción de disciplinas —reforzada por un vestuario aristocrático de concierto y una iluminación que evoluciona con la partitura— convierte la función en un rito colectivo donde adultos y niños comparten sorpresa y asombro. 

Las funciones serán a las 17.00 y a las 19.30 horas y las entradas serán a 16 euros en venta anticipada en la web del Teatro de las Esquinas, y de 19 euros en taquilla el día de la función.

