La oscense Yasmina Praderas, preseleccionada para los Oscar por el sonido de 'Sirat'

En 2023 ya se llevó el Goya al mejor sonido por su trabajo en 'As bestas' y el año pasado estuvo nominada por 'Campeonex' y 'Saben aquell'. La oscense Yasmina Praderas continúa afianzando su trayectoria como mezcladora de sonido y ahora ha sido preseleccionada para los Oscar gracias a su trabajo en 'Sirat'. La de Oliver Laxe es la primera película española preselecccionada al premio al mejor sonido en la gala de la Academia de Hollywood.

En concreto, 'Sirat' ha pasado el primer corte de los Oscar en un total de cinco categorías: Mejor Película Internacional, Mejor Sonido (donde participa Praderas junto a Laia Casanovas y Amanda Villavieja), Mejor Música Original, Mejor Casting y Mejor Fotografía. Hasta ahora, solo 'La Sociedad de la Nieve' de J.A. Bayona había conseguido pasar el corte en cuatro categorías hace dos años.

Todavía habrá que esperar hasta el 22 de enero para saber si 'Sirat' se convierte en nominada en todas o en alguna de las categorías para la próxima ceremonia, que tendrá lugar el 15 de marzo. 'Sirat' fue la elgida por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para representar a España en la categoría de Mejor Película Internacional en los premios Oscar, por delante de 'Sorda', de Eva Libertad, y 'Romería', de Carla Simón.

Si finalmente consigue la nominación en la categoría de Mejor Sonido, el nombre de la técnico oscense se consolidará aún más en el mundo del cine. Praderas está especializada desde hace años en las mezclas, "la parte final del proceso de sonido". "Cada uno tenemos nuestro cometido. Uno se encarga del sonido directo recogiendo sobre todo los diálogos de los personajes, otro del diseño de sonido generando los ambientes y los efectos, mientras que yo soy la mezcladora que da forma a todo lo anterior junto a las músicas", explicaba el año pasado la oscense en declaraciones a este diario.

Praderas, que ha trabajado en largometrajes tan importantes como 'Tadeo Jones 2' o 'Un monstruo viene a verme', también está nominada a los Premios Goya de 2026 por su trabajo en la película de Oliver Laxe.