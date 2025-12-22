Teatro Arbolé sigue con su programación navideña: 'Cinco lobitos' y 'Pato feo'

El Teatro Arbolé trae a su programación navideña estos dos clásicos del teatro de títeres. El día 22 de diciembre está prevista la representación de 'Cinco lobitos', mientras que para el martes 23 y el miércoles 24 los más pequeños y sus familias podrán disfrutar de 'Pato feo'.

Del 20 de diciembre al 5 de enero se celebra en el Teatro Arbolé el XXIV Festival Una Navidad de Cuento, que pondrá en escena nueve espectáculos con un total de 25 funciones. Esta edición llega con las mejores obras para títeres de su compañía titular, basadas en célebres cuentos clásicos y en textos de su creación.

Así, para este lunes 22 de diciembre, la compañía zaragozana ofrece 'Cinco lobitos', un espectáculo creado para que los niños disfruten con las aventuras de los pobres lobitos que habitan en los cuentos clásicos acompañados de los personajes de siempre. Cinco pequeñas historias, con títeres y canciones, para desdramatizar la figura del lobo.

Siempre nos preguntamos si estos lobitos, que la loba cuidaba, eran los mismos que luego protagonizaban los cuentos. Así que con esta obra vamos a conocer su historia, a guardar el miedo en el bolsillo de una vez por todas, y vamos a reír y disfrutar con los pobres lobitos de los cuentos clásicos.

El día será de doble función, a las 12.00 horas y a las 18.00 horas.

Títere de la obra 'Pato feo' / Teatro Arbolé

Para los días siguientes, 'Pato feo' espera a los niños dispuesto a contar una historia de de empatía y ternura. Arbolé vuelve a recuperar un clásico, una versión libre del cuento 'El Patito feo' con esta hermosa metáfora de la vida que incide en el respeto a la diferencia y la búsqueda del propio lugar en el mundo.

Entretejida al conocido cuento conoceremos la historia de Pablito, un niño que no quiere ir al colegio, donde sus compañeros se ríen de él. Este personaje nos sirve de conexión entre el cuento y la realidad vivida por los niños. Tanto Pablito como Pato, se decidirán a embarcarse en la importante aventura de enfrentarse a las dificultades que les esperan fuera del entorno conocido, de superar la adversidad y así descubrir en quién pueden llegar a convertirse.

Las tres funciones tendrán los siguientes horarios: día 23, a las 12.00 horas y a las 18.00 horas; y 24 de diciembre a las 12.00 horas.

En ambos casos las entradas tienen un coste de 9 euros y están disponibles en la web del Teatro Arbolé y en taquilla.