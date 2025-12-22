El Teatro Olimpia de Huesca pone el broche de oro a su centenario

El Teatro Olimpia ha cumplido este 2025 cien años como uno de los principales motores de la vida cultural de Huesca. Para celebrarlo, el coliseo oscense ha organizado durante todo el año una programación especial con obras y espectáculos de primer nivel. Ahora llega a su fin con dos propuestas que pondrán la guinda a una intensa temporada: el viernes 26 de diciembre actuará Rafa Maza y un día después lo hará el gaitero gallego Carlos Núñez.

El aragonés Rafa Maza desembarcará en el Olimpia con su personaje más emblemático: Fabiolo, el pijo irreverente, olímpico y encantador que ha conquistado los escenarios de todo el país. 'Fabiolo. El genoma del pavo' se representará a las 20.30 horas y las entradas están a la venta en la web del teatro a un precio de 20 euros (24 el día de la función).

Por su parte, el concierto de Carlos Núñez comenzará el sábado a las 20.30 horas. El gaitero gallego se encuentra inmerso en una gira en la que está conmemorando el 30 aniversario de su álbum 'A Irmandade das Estrelas', un disco que revolucionó la música tradicional española y abrió un nuevo camino de fusión y modernidad. Las entradas están a las venta por 39 euros en platea y 32 en anfiteatro.