El zaragozano barrio de San José viñeta a viñeta: "Ahora estoy deseando saber cuál es la historia de mi barrio"

El barrio de San José, uno de los más populosos de la capital aragonesa, tiene una nueva herramienta para contar su fundación e historia. El cómic ‘El Barrio de San José ¡Al cómic!’, creado por el ilustrador José Antonio Bernal y el actor Jorge Asín, cuenta la historia de un barrio obrero que surgió en una zona de huertas, entre humo de fábricas, cuando la ciudad buscaba espacio hacia el este.

La propuesta para crear este referente documental, en forma de historieta gráfica, fue de la presidenta de la Junta de San José, Sara Fernández, quien ya había requerido a Bernal y Asín para la publicación ‘Goya. Al borde de la cordura’. “Nos volvimos a juntar, Jorge Asín y yo. Él fue el encargado de documentarse e investigar sobre la historia del barrio y yo le puse los monigotes”, explica Bernal.

Juan Royo, Sara Fernández, Jorge Asín y José Antonio Bernal durante la presentación del cómic en el C.C. Teodoro Sánchez Punter / El Periódico

Para Jorge Asín, descubrir la historia de San José le “ha sorprendido gratamente”. El actor aragonés reconoce que carece de vinculación previa con el barrio y que el trabajo de documentación ha sido laborioso, pero ha merecido la pena porque lo que ha ido encontrado le ha resultado muy interesante: "Como ha ocurrido en otros como Torrero o la Magdalena, son los vecinos los que han hecho que sigan para adelante y son muy combativos cuando hay que serlo”.

Orgullo de barrio: la comparsa de cabezudos

“Es muy bonita la historia de cómo empieza el barrio de San José con todas esas huertas, por el Canal Imperial de Aragón, y las puertas que había en el barrio, cómo se empiezan a tapar las acequias, que eso también suena mucho a lucha del barrio”, destaca Asín, que deja claro que lo que más quisieron remarcar es el carácter reivindicativos de las gentes del barrio y cómo se asociaron para tener mejores condiciones sociales, educativas, urbanísticas y, en general, de vida: “Además, algunas de estas luchas empezaron en tiempos de Franco, que es una época en la que, como todos sabemos, pues lo de protestar lo llevaban un poquillo mal”, recuerda Asín.

Bernal, Royo y Asín firmaron ejemplares de 'El Barrio de San José ¡Al cómic!' durante el pasado Salón del Cómic de Zaragoza / MIGUEL ANGEL GRACIA

De esa perseverancia en mejorar las condiciones del vecindario es posible que surgiera la idea de la voz narrativa del cómic. Los cabezudos de la reconocida comparsa de cabezudos del barrio de San José toman la voz cantante, a lo largo de la veintena de páginas, para acercar los avatares de la consolidación de este núcleo urbano. Poco a poco, una zona de fábricas e incipiente industria a finales del siglo XIX, algunas todavía activas como La Zaragozana, se fue adaptando a una zona residencial para la clase trabajadora.

Desde principios de los 70, la comparsa ha ido creciendo al ritmo que crecía San José, reflejo de las sensibilidades sociales y elemento de cohesión de la cultura popular. La Paloma, la Dolores, la Bruja, el Lute, el Alguacil, el Morico, el Payaso y hasta la última incorporación: el cabezudo de José Antonio Labordeta.

La idea de que estos y no otros fueran los narradores fue de Jorge Asín. “Magistralmente, decidió que la historia la contarán los propios cabezudos del barrio de San José, que tienen historia propia y son súpermíticos”, subraya Bernal. Según cuenta Asín, la propuesta fue recogida por el dibujante que materializó unos cabezudos más realistas que el resto de personajes: “La gente está caricaturizada, o monigoteada que le gusta decir a Bernal, y sin embargo los cabezudos tienen un aspecto más realista. Eso me parece un acierto de Bernal, que es un genio”.

Primera edición agotada

La publicación es una obra divulgativa y por eso los autores consideraron necesario ampliar la información, más allá de lo que cabía en una viñeta. La labor de ampliación histórica y maquetación fue encargada a otro colaborador, Juan Royo. Asín considera que Royo “ha hecho un trabajo espléndido de documentación, porque hay unas cuantas viñetas en las que, al final del cómic, se explica un poco más”.

“Ojalá hacer una colección que, al final, lo que englobase fuera la historia de la propia ciudad de Zaragoza” Jorge Asín — Autor de ‘El Barrio de San José ¡Al cómic!’

Tanto Asín como Bernal se sienten felices con el resultado y les gustaría que se extendiese la iniciativa a más distritos. “Ahora estoy deseando saber cuál es la historia de mi barrio, la Jota-Vadorrey”, cuenta Bernal, mientras que Asín cree que de Torrero o el Casco Antiguo también se podría hacer “un cómic chulo”. La visión de futuro les hace ambicionar dibujar más barrios y conseguir “una colección que, al final, lo que englobase fuera la historia de la propia ciudad de Zaragoza”, apostilla Asín.

El apéndice que acompaña la historieta también contiene sorpresas: láminas para colorear, fotografías y la oportunidad de ponerle palabras a este relato. Además, otra de las colaboraciones en este cómic es el prólogo, escrito por el Premio de las letras aragonesas 2025, José Luis Melero.

‘El Barrio de San José ¡Al cómic!’, es una publicación gratuita, promovida por el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Junta de distrito de San José. La presentación oficial fue el pasado día 11 de diciembre, en el centro cívico Teodoro Sánchez Punter del barrio zaragozano. A día de hoy, la primera tirada impresa ya está agotada: “Estuvimos en la presentación de San José, estuvimos en la feria del cómic, luego lo han distribuido por colegios del barrio y se han quedado sin ninguno. Pero por lo que nos han comentado llevan la idea de volver a editarlo”, explica Asín.