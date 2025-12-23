La canción de Los Piratas que Amaral le 'descubrió' a Iván Ferreiro: "Pensé, 'somos imbéciles'"

Una de las canciones de Los piratas que más ha trascendido en el tiempo y que sigue causando sensación allá donde se escucha está rodeada de una historia peculiar que el propio Iván Ferreiro ha descubierto en su visita este domingo al programa de La 2 de TVE, 'Al cielo con ella', de Henar Álvarez.

En la entrevista, el gallego ha contado cómo surgió la canción lo que provocó que le cogieran todos los miembros de la banda una gran manía: "Cuando presentamos el disco, nos dijeron claramente que era una mierda, 'no os lo vamos a sacar a no ser que hagáis un single', nos dijeron. Una canción que suene en la radio", ha explicado el artista. De hecho, dice, "el disco se llama 'Ultrasónica' porque nos dijeron, la sónica de este disco es malísima, y yo nunca había oído esa palabra en mi vida, llamar sónica al sonido".

Cabreados con la compañía

El caso es que, sigue relatando, "el que nos lo dijo era el A&R de la compañía que había tocado en un grupo en los 80 así que hicimos la canción cabreados con él y salió 'Años 80'". Y la verdad, reconoce, "es que tuvo algo de razón, ahora me cagó en él pero un poco de razón tuvo aunque me molesta tener que decir esto".

Pero la intrahistoria del tema no acaba aquí porque todo esto hizo que Iván Ferreiro le cogiera "mucha manía" a la canción durante años. "La tocamos en esa gira, y ya no la tocábamos luego", asegura, hasta que vivió un momento que lo cambió todo. "Me reconcilié con la canción gracias a Juan y Eva de Amaral. Estábamos en un festival en el que nosotros no la tocamos, pero la tocaron ellos. Yo estaba entre el público y dije 'hostia, la canción está muy bien, es buena, ¿por qué odiamos la canción?' Estaban ellos tocándola con la acústica y yo pensé 'somos imbéciles'".

Poco después, de hecho, Amaral y Los piratas hicieron en directo una versión conjunta de 'Años 80', la canción más exitosa de los ya disueltos Los piratas y que ahora Iván Ferreiro sigue interpretando en su carrera en solitario.

En el mismo programa, Iván Ferreiro también ha confesado que la peor actuación de su vida también tiene como protagonistas a Juan Aguirre y Eva Amaral ya que, ha explicado, fue en un concierto al que le invitaron para cantar 'Cómo hablar': "No me escuchaba, no supe comunicarme con el técnico y estaba totalmente desafinado. Vamos, yo estaba cantando otra canción", ha confesado.