Fundación Ibercaja lanza una nueva convocatoria destinada a impulsar proyectos culturales en su Espacio Joven

Fundación Ibercaja ha lanzado una nueva convocatoria destinada a impulsar proyectos culturales en su Espacio Joven, en colaboración con AD HOC Gestión Cultural. Su nueva convocatoria 'Conecta cultura' pretende acompañar a lo largo de un año a artistas entre 18 y 34 años para el desarrollo de propuestas propias, desde que comienzan a fraguarse hasta su presentación pública.

El objetivo de esta nueva iniciativa es impulsar el talento, a través de un proceso de formación, acompañamiento con profesionales del sector y recursos para convertir una idea en un proyecto cultural real. Todo ello, desde un espacio vivo, participativo y abierto a todas las personas donde reunir a jóvenes con inquietudes culturales y artísticas, han indicado desde Fundación Ibercaja.

La convocatoria se dirige a jóvenes de entre 18 y 34 años, nacidos o residentes en Aragón, que tengan interés por la cultura y la creación artística en cualquiera de sus formas.

Puede presentarse cualquier persona con una propuesta cultural que quiera desarrollar, una inquietud creativa para explorar o también si tienen interés en formar parte de un proceso colectivo. Las propuestas deben ser originales de cada persona y/o equipo y deben desarrollarse con los recursos disponibles del Espacio Joven, ubicado en el paseo Fernando el Católico.

Cada propuesta debe contar con una persona responsable que deberá asistir, acompañada por un equipo de apoyo, a todas las sesiones que componen el programa. El tema es libre y los proyectos pueden estar relacionados con artes visuales, música, literatura, audiovisual, artes escénicas, cultura digital, diseño, fotografía, cómic, patrimonio, sostenibilidad o cualquier otra forma de expresión creativa.

Asimismo, el formato en el que se convertirá esa idea también puede ser diverso: exposición, concierto, taller, publicación, instalación, intervención en el espacio, acción comunitaria, podcast, vídeo, performance o una combinación de varios lenguajes.

A diferencia de otras convocatorias, 'Conecta Cultura' no busca premiar "el mejor proyecto", sino dar oportunidades a diferentes voces y miradas, apoyando procesos diversos que enriquezcan la cultura joven en Zaragoza.

Proceso de inscripción

La convocatoria comienza con la inscripción y la recepción de propuestas, hasta el próximo 11 de enero de 2026 a las 23.59 horas, a través de la página web de Fundación Ibercaja.

Una vez validada la inscripción, desde Espacio Joven Fundación Ibercaja se pondrán en contacto, a través de correo electrónico, para que los interesados envíen un dossier en formato PDF con una breve descripción de la propuesta --máximo 2 páginas--, una presentación personal o currículum creativo, imágenes, bocetos o referencias que ayuden a comprender la idea, número de integrantes del grupo y fotocopia del DNI por ambas caras de cada uno de ellos.

El jurado encargado de la selección de propuestas se reunirá entre el 12 y el 18 de enero de 2026. Finalmente, las propuestas seleccionadas participarán en un proceso anual de acompañamiento, con formación, tutorías y apoyo técnico. Los proyectos se materializarán entre los meses de abril y julio del 2026 y la muestra final tendrá lugar en Espacio Joven Fundación Ibercaja en septiembre.

En los últimos meses del año se activará la Comunidad Espacio Joven, a través de la cual, los jóvenes que hayan participado en esta convocatoria podrán seguir proponiendo iniciativas, actividades y acompañando en futuras ediciones.

'Conecta cultura' es una convocatoria que forma parte de la programación impulsada desde Espacio Joven Fundación Ibercaja, enmarcada en su apuesta por la formación, participación y emprendimiento cultural juvenil, para reforzar su papel como referente en el apoyo a la creación joven.