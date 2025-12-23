La iniciativa 'Libros que importan' vuelve por Navidad a la plaza del Pilar de Zaragoza. Del 26 al 30 de diciembre, el intercambio literario que organiza la asociación zaragozana Atrapavientos –con el apoyo del ayuntamiento y el Ministerio de Cultura– contará con su caseta en el tradicional mercado navideño. La iniciativa surgida en la capital aragonesa en el año 2016 celebrará así su novena edición.

El proyecto 'Libros que importan' echó a volar por sí mismo al poco tiempo de nacer, llegando hasta ahora a otras 20 localidades españolas e incluso dando el salto al exterior (también se ha celebrado en Ciudad de México, Estocolmo o Utrecht). Su funcionamiento es claro y sencillo: cada lector elige un libro, explica en sus primeras páginas por qué es importante para él, lo envuelve en papel de regalo y lo deja listo para que otro lo reciba en una especie de amigo invisible literario.

Tal y como ha recordado este martes Atrapavientos en una nota de prensa, antes de intercambiarlo en la caseta de la plaza del Pilar por el libro elegido por otra persona hay que registrarlo en el formulario 'online' habilitado para la ocasión en https://librosqueimportan.org/.

Sin duda, el elemento que dota a la iniciativa de su esencia es la dedicatoria, que, necesariamente, debe acompañar a cada ejemplar. De hecho, el registro de la dedicatoria 'online' permitirá participar directamente en el premio Matildas y Bastianes, dotado con la estatuilla diseñada por la artista malagueña Pepa Muñoz y un cheque regalo para canjear en la librería favorita de la persona ganadora. De esta forma, 'Libros que importan' busca apoyar también a las librerías de la capital aragonesa.

El intercambio –en las últimas ediciones presenciales en Zaragoza se han canjeado unos 2.000 ejemplares– se realizará en la citada caseta en el horario habitual del mercado navideño.

Desde su nacimiento en 2016, el proyecto se ha llevado a cabo en más de 20 localidades españolas y de otros países, entre ellas Ciudad de México, Estocolmo y Utrecht, con casi 16.000 intercambios registrados.

Los orígenes

El coordinador de la iniciativa, Jorge Gonzalvo, recuerda que fue el Ministerio de Cultura el que se puso en contacto con ellos cuando Libros que importan comenzó a tener repercusión nacional casi nada más nacer: "Su idea era crear una red de ciudades en las que se pudiera celebrar". Poco a poco lo están consiguiendo, porque la edición 'online' les está permitiendo llegar a toda España.

El año pasado se celebró de forma presencial en Pedrola, Huesca y Zaragoza, mientras que en este 2025 ya se ha desarrollado en Bilbao, Riofrío de Aliste y Pedrola.

Gracias a esta iniciativa, la asociación Atrapavientos fue galardonada por el Ministerio de Cultura y Deporte de España con el Premio Nacional de Fomento de la Lectura 2022.

'Libros que importan' lleva desde 2016 promoviendo la lectura entre los zaragozanos. Del 26 al 30 de diciembre lo volverá a hacer en la plaza del Pilar en una de las citas más clásicas del mercadillo navideño.