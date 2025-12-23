Kase.O, exhausto tras su concierto en Zaragoza: "Vacíe mi alma en el escenario, estuve en trance desde el minuto uno"

Se dice que quien da lo que tiene no está obligado a más y el pasado sábado Javier Ibarra, el MC Kase.O, lo dió todo. El de Azuara se vacío al extremo en el escenario para despedir su gira de '33 Aniversario' y eso tuvo consecuencias. Varios días son los que ha tardado el rapero zaragozano a reaccionar tras una noche tan especial.

Noche de recuerdos, reencuentros, despedidas y muchos sentimientos a flor de verso que absorbieron las energías del cantante aragonés: "Es una sensación muy loca. Tendré que ver las imágenes para saber qué pasó", ha admitido Kase.O.

"Me encuentro absolutamente exhausto pero saco fuerzas para agradecer por el día de ayer", se ha sincerado en sus redes sociales. Junto a un 'recap' de los mejores momentos de un concierto inolvidable que elevó el 'flow' del Pabellón Príncipe Felipe, Ibarra ha querido dejar un mensaje a sus seguidores: "Y a vosotros, mi público, que llenasteis Zaragoza de HipHop y alegría de vivir. Vacié mi alma en el escenario, estuve en trance desde el minuto uno".

Kase.O rescató lo mejor de su arte para cerrar en casa, con todo el público a favor y el cierzo también, esta gira que, según cuenta el propio músico en su publicación, supone también un punto y aparte: "Termino esta gira y empiezo un nuevo ciclo con mucha ilusión y con toda la fuerza que me disteis". Ahora se retira para terminar nuevos temas con los que seguir levantando la energía y publicar su próximo disco en 2026.

Sin duda, la noche del sábado fue para recordar. Además, de una larga lista de caras famosas en el 'backstage', entre las que destacó Enrique Bunbury o el futbolista Alberto Zapater, en el escenario se dieron cita Sho-Hai, Lírico y RdeRumba. Entre los cuatro rememoraron los temas de la mítica Violadores del Verso que a comienzos de los dosmil hizo despegar el rap aragonés. Y tal y como se anunció en el concierto de este sábado en Zaragoza, habrá una nueva canción de Violadores del Verso. También estuvieron Albert Pla y Zatu, de SFDK, para acompañarle y rendirse a sus pies cantando 'Todo me va bien' y 'Ringui dingui'.

Las emociones continuaron fluyendo con la presencia de su hija, Aliyah, que no tuvo problemas en ponerse tras el micrófono para compartir la magia del directo que estaba viviendo su padre.

Al final, lo que quedó en esta vuelta a casa fue un grato recuerdo por parte de los más de 8.000 espectadores que se congregaron en el Príncipe Felipe y un estado de misticismo compartido que solo la música en directo puede proporcionar. Así, Ibarra se ha despedido con un cariñoso tono navideño: "Le pido a Dios que me ayude a hacer un nuevo disco que os puto flipe. Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo para todos. Os quiero con todo mi ser”.