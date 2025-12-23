Una Navidad de ilusión, humor y estrenos en El Sótano Mágico

Las fechas navideñas son una época de magia e ilusión y, sin duda, Zaragoza es una plaza mágica en estos días. La oferta de espectáculos de ilusionismo en la ciudad se multiplica, como los conejos en la chistera del mago, y a esta cita no podía faltar El Sótano Mágico, que reunirá a destacados artistas del ilusionismo nacional e internacional en una propuesta que abarca hasta el 4 de enero. Espectáculos familiares, magia nocturna, humor, música y estrenos exclusivos esperan en el corazón del Gancho.

El artista pacense Christian Magritte inaugura la programación navideña con dos espectáculos diferentes. Presenta 'El Sabor de la Magia', un 'show' familiar lleno de humor, emoción y momentos sorprendentes, pensado para disfrutar en compañía y redescubrir lo imposible. Este martes 23 de diciembre realizará su última función a las 17.30 horas.

El día de Nochebuena llegará con una visita muy especial: a las 11.30 horas, Papá Noel estará en la sala para compartir una jornada especial con familias y niños. Mientras los más pequeños disfrutan de un espectáculo lleno de sorpresas y entregan su carta en el Buzón Mágico, los adultos pueden relajarse con un vermú navideño en un ambiente cercano y festivo.

Pepín Banzo y Helena Perdomo amenizarán el fin de año con una nueva edición de 'Navidades encantadas' / El Sótano Mágico

Una vez pasado el familiar parón del día 25, desde el viernes 26 y hasta el domingo 28, durante las mañanas, a las 11.30 horas, y las tardes, a las 17.00 horas, la maga Maty Popins transforma el escenario en un universo inspirado en Mary Poppins, donde la música, el color y las ilusiones visuales invitan a descubrir la magia que se esconde en lo cotidiano. Por las noches a partir de las 20.30 horas, Enric Magoo, uno de los grandes referentes del ilusionismo internacional, presenta su magia elegante y creativa en un espectáculo que combina humor, participación y efectos sorprendentes, consolidando por qué es un artista multipremiado y reconocido en todo el mundo.

El fin de año será el día 29 de diciembre. Los anfitriones de la sala, Helena Perdomo y Pepín Banzo, presentan una nueva edición de 'Navidades Encantadas', un espectáculo familiar que reúne magia, música, humor y villancicos. Una propuesta cercana y festiva que se ha convertido en una cita imprescindible para el público habitual del Sótano Mágico y que vuelve en horario matinal, a las 11.30 horas, y en horario vespertino a las 17.00 horas.

La bienvenida a 2026 mantendrá en cartel hasta el 4 de enero a Kayto, uno de los artistas más queridos por el público familiar. Durante las tardes presenta 'Alokayto', un espectáculo lleno de humor, participación y magia desenfadada, ideal para comenzar el año con energía y diversión. Por las noches, Kayto estrena en primicia mundial 'The Secret Nights of Kayto', una propuesta inédita y exclusiva para público adulto que mostrará una faceta completamente nueva del artista, con números sorprendentes y un tono más íntimo y misterioso.

Con esta programación, El Sótano Mágico reafirma su compromiso con la cultura y el ilusionismo, ofreciendo una amplia variedad de espectáculos para disfrutar en familia o vivir una noche diferente durante las fiestas. Una propuesta que convierte la sala en un punto de encuentro imprescindible para quienes buscan experiencias únicas en Navidad y Año Nuevo. Las entradas para los distintos espectáculos están disponibles en la web de El Sótano Mágico o en taquilla.