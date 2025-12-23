Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo AragónComprobar Lotería de NavidadCasademont ZaragozaPSOE AragónSubvención Real ZaragozaSucesos Zaragoza
instagramlinkedin

Una Navidad de ilusión, humor y estrenos en El Sótano Mágico

Hasta el 4 de enero la sala El Sótano Mágico propone espectáculos de magia para todas las edades

Maty Poppins será una de las protagonistas en El Sótano Mágico durante la Navidad

Maty Poppins será una de las protagonistas en El Sótano Mágico durante la Navidad / El Sótano Mágico

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Las fechas navideñas son una época de magia e ilusión y, sin duda, Zaragoza es una plaza mágica en estos días. La oferta de espectáculos de ilusionismo en la ciudad se multiplica, como los conejos en la chistera del mago, y a esta cita no podía faltar El Sótano Mágico, que reunirá a destacados artistas del ilusionismo nacional e internacional en una propuesta que abarca hasta el 4 de enero. Espectáculos familiares, magia nocturna, humor, música y estrenos exclusivos esperan en el corazón del Gancho.

El artista pacense Christian Magritte inaugura la programación navideña con dos espectáculos diferentes. Presenta 'El Sabor de la Magia', un 'show' familiar lleno de humor, emoción y momentos sorprendentes, pensado para disfrutar en compañía y redescubrir lo imposible. Este martes 23 de diciembre realizará su última función a las 17.30 horas.

El día de Nochebuena llegará con una visita muy especial: a las 11.30 horas, Papá Noel estará en la sala para compartir una jornada especial con familias y niños. Mientras los más pequeños disfrutan de un espectáculo lleno de sorpresas y entregan su carta en el Buzón Mágico, los adultos pueden relajarse con un vermú navideño en un ambiente cercano y festivo.

Pepín Banzo y Helena Perdomo amenizarán el fin de año con una nueva edición de 'Navidades encantadas'

Pepín Banzo y Helena Perdomo amenizarán el fin de año con una nueva edición de 'Navidades encantadas' / El Sótano Mágico

Una vez pasado el familiar parón del día 25, desde el viernes 26 y hasta el domingo 28, durante las mañanas, a las 11.30 horas, y las tardes, a las 17.00 horas, la maga Maty Popins transforma el escenario en un universo inspirado en Mary Poppins, donde la música, el color y las ilusiones visuales invitan a descubrir la magia que se esconde en lo cotidiano. Por las noches a partir de las 20.30 horas, Enric Magoo, uno de los grandes referentes del ilusionismo internacional, presenta su magia elegante y creativa en un espectáculo que combina humor, participación y efectos sorprendentes, consolidando por qué es un artista multipremiado y reconocido en todo el mundo.

El fin de año será el día 29 de diciembre. Los anfitriones de la sala, Helena Perdomo y Pepín Banzo, presentan una nueva edición de 'Navidades Encantadas', un espectáculo familiar que reúne magia, música, humor y villancicos. Una propuesta cercana y festiva que se ha convertido en una cita imprescindible para el público habitual del Sótano Mágico y que vuelve en horario matinal, a las 11.30 horas, y en horario vespertino a las 17.00 horas.

La bienvenida a 2026 mantendrá en cartel hasta el 4 de enero a Kayto, uno de los artistas más queridos por el público familiar. Durante las tardes presenta 'Alokayto', un espectáculo lleno de humor, participación y magia desenfadada, ideal para comenzar el año con energía y diversión. Por las noches, Kayto estrena en primicia mundial 'The Secret Nights of Kayto', una propuesta inédita y exclusiva para público adulto que mostrará una faceta completamente nueva del artista, con números sorprendentes y un tono más íntimo y misterioso.

Noticias relacionadas y más

Con esta programación, El Sótano Mágico reafirma su compromiso con la cultura y el ilusionismo, ofreciendo una amplia variedad de espectáculos para disfrutar en familia o vivir una noche diferente durante las fiestas. Una propuesta que convierte la sala en un punto de encuentro imprescindible para quienes buscan experiencias únicas en Navidad y Año Nuevo. Las entradas para los distintos espectáculos están disponibles en la web de El Sótano Mágico o en taquilla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Real Zaragoza le comunica a Andrada que no contempla su salida en enero
  2. El ministro Óscar Puente, sobre Aragón: 'Zaragoza será la primera ciudad preparada para que el AVE pueda ir a 350 km/h
  3. Aragón se alía con los quintos premios: la Lotería de Navidad 2025 reparte más de 14 millones de euros en varios puntos de la comunidad
  4. La Guardia Civil busca a un montañero de casi 70 años desaparecido en El Moncayo
  5. Lotería de Navidad 2025 en Aragón, en directo | Comienza el sorteo
  6. La FIMA 2026 refuerza su perfil tecnológico y confirma la vuelta de un gigante del los tractores
  7. El Real Zaragoza deja de ser colista y no podrá contar con Insua tras el parón
  8. El ayuntamiento tumba una subvención de 700.000 euros al Real Zaragoza que podría afectar a su límite salarial

El PAR irá en solitario a las elecciones de Aragón con Alberto Izquierdo como candidato

El PAR irá en solitario a las elecciones de Aragón con Alberto Izquierdo como candidato

Las inversiones extranjeras en Aragón superan los 1.500 millones de euros en 2025

Las inversiones extranjeras en Aragón superan los 1.500 millones de euros en 2025

El PSOE pide a la Junta Electoral para suspender el discurso de fin de año del presidente de Aragón

El PSOE pide a la Junta Electoral para suspender el discurso de fin de año del presidente de Aragón

Aragón alerta el aumento del riesgo de aludes tras las últimas fuertes nevadas en el Pirineo

Aragón alerta el aumento del riesgo de aludes tras las últimas fuertes nevadas en el Pirineo

La campaña de Montaña Segura del Gobierno de Aragón alerta de posibles formaciones de aludes

Guardiola iniciará en breve los contactos para formar gobierno "sin líneas rojas"

Guardiola iniciará en breve los contactos para formar gobierno "sin líneas rojas"

Los españoles ya solo confían en la Carta Magna y el Tribunal Constitucional

Los españoles ya solo confían en la Carta Magna y el Tribunal Constitucional

El Real Zaragoza pedirá un préstamo para pagar los 10 millones de euros que adeuda a la sociedad La Nueva Romareda

El Real Zaragoza pedirá un préstamo para pagar los 10 millones de euros que adeuda a la sociedad La Nueva Romareda
Tracking Pixel Contents