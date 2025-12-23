Pirineos Sur desvela sus primeros artistas para 2026: de Suede a Bomba Estéreo

El Festival Internacional de las Culturas Pirineos Sur ha podido presentar esta vez en tiempo y forma a los primeros artistas que conformarán el cartel de su trigésimo tercera edición. El anuncio se retrasó este año hasta el mes de mayo debido a la maraña judicial en la que estaba inmersa la adjudicación del concurso público, pero en esta ocasión ha llegado hasta antes de lo habitual. La que será la segunda edición organizada por la UTE formada por Last Tour (los gestores del BBK Live) y la aragonesa Big Star Music ha conseguido cerrar una gran programión inicial, dejando claro que aún quedan artistas por anunciar.

José González, Suede, Bomba Estéreo, Dani Fernández, Carlos Ares, Nacho Vegas, Rufus Wainwright, Valeria Castro, Hens, Sanguijuelas del Guadiana, La M.O.D.A., En Tol Sarmiento (ETS) y La Fúmiga son los primeros nombres confirmados para 2026, según se ha dado a conocer este martes en una rueda de prensa celebrada en la Diputación Provincial de Huesca.

El presidente de la DPH, Isaac Claver, el diputado de Cultura, Carlos Sampériz, y la directora del festival, Amalia Ortiz, han subrayado que las entradas ya están a la venta en la web oficial de Pirineos Sur. La cita se celebrará del 9 al 26 de julio de 2026, con conciertos de jueves a domingo.

El festival confía en mantener las cifras de récord registradas en esta pasada edición, cuando más de 47.000 asistentes pasaron por el anfiteatro de Lanuza. De hecho, se contabilizaron cinco 'sold outs' en los conciertos de Viva Suecia, Amaia, Manu Chao, Julieta Venegas y Ben Harper.

Pirineos Sur, que ha sido distinguido con la Medalla al Mérito Turístico 2025 por la DGA y galardonado como Destino Musical del Año en los TIIM Awards, echará a andar el 9 de julio con una dupla de artistas que se estrena en el festival: José González y Rufus Wainwright. El cantautor sueco-argentino es una de las figuras más importantes del folk moderno gracias a su inconfundible voz y su capacidad para construir atmósferas íntimas, mientras que Wainwright llenará de belleza el pantano de Lanuza con su propuesta.

También estará de estreno en el festival una de las formaciones de rock inglesas imprescindibles de los 90 y del brit pop en general: Suede. El viernes 10 de julio la banda de Brett Anderson demostrará con sus 'hits' imperecederos ('Animal nitrate', 'Beautiful ones', 'Trash'...) por qué se mantienen en una forma envidiable como atestigua su último disco de estudio, 'Antidepressants'. Esa misma noche también actuará Nacho Vegas, una de las figuras imprescindibles de la música independiente en español.

Cumbia junto al pantano

El primer fin de semana se cerrará el domingo 12 de julio con el enérgico directo de los colombianos Bomba Estéreo. Su mezcla de electrónica, hip hop y cumbia arrasa allá por donde pasa y volverá a convertirá Lanuza en una auténtica fiesta como ya ocurrió en la edición de 2023.

La XXXIII edición también contará el segundo fin de semana con algunas de las propuestas más interesantes del nuevo indie-rock estatal: Dani Fernández, La M.O.D.A., Hens y Sanguijuelas del Guadiana. La M.O.D.A ya actuó con gran éxito en Pirineos Sur en 2022 y ahora regresan el jueves 16 para presentar su nuevo disco: 'San Felices'. Esa misma noche también actuarán los extremeños Sanguijuelas del Guadiana, una de las propuestas más singulares de la escena emergente.

La banda británica Suede actuará en Pirineos Sur. / epa

El sábado 18 de julio desembarcará Dani Fernández con todos sus grandes éxitos ('Clima tropical', 'Bailemos', 'Me has invitado a bailar'...) en una noche que compartirá con el madrileño Hens y su pop urbano. El último fin de semana contará con la presencia del gallego Carlos Ares, concretamente el 23 de julio, otra de las revelaciones más personales del pop alternativo reciente. Ese mismo día, el cartel se completa con otro de los grandes descubrimientos de los últimos años: Valeria Castro, que se vio obligada a cancelar su actuación en esta pasada edición.

Esta edición de Pirineos Sur cerrará el 26 de julio con una gran noche festiva gracias a los enérgicos 'shows' de ETS y La Fúmiga. En Tol Sarmiento es una de las bandas más populares del panorama musical vasco, conocida por su capacidad para unir euskera, ritmos trepidantes y una energía arrolladora sobre el escenario. Por su parte, la banda valenciana La Fúmiga es toda una invitación al baile más desprejuiciado con su combinación de vientos, ritmos contagiosos y letras luminosas.