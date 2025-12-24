El concierto de Crashdïet, único en España, desvela su recinto en Zaragoza: cómo comprar las entradas

La asociación El Batallador, creada para promover el heavy y el rock duro en Zaragoza, se presentará oficialmente con un concierto de una de las bandas de metal más importantes en la actualidad. Y será, además, la única fecha que tiene cerrada el grupo sueco en España con todo lo que ello conlleva.

La cita será el 28 de marzo y ya se ha desvelado dónde tendrá lugar y la manera de comprar las entradas. El sonido de Crashdïet está muy influenciado por bandas ochenteras como Guns N’ Roses, Skid Row y Kiss. Es uno de los nombres más destacados en la “nueva ola” del glam/sleaze rock sueco, que revivió ese estilo ochentero con una energía moderna y tiene una trayectoria de más de 20 años aunque ha tenido que reponerse a fatalidades como el fallecimiento de su primer vocalista.

Dónde comprar las entradas

El concierto, que abrirá la formación Jolly Joker, será en el Centro Cívico Delicias de la capital aragonesa. Hasta el 6 de enero ya se ha abierto la opción a los socios de El Batallador para adquirir sus entradas por 15 euros. Para comprarla, el socio deberá contactar con la Asociación El Batallador por redes sociales o por correo electrónico (asociacionbatalladorzgz@gmail.com), indicando su nombre y en qué bar quiere recoger su entrada: Bar Atrio, Infiernos Rock Sisters, Pub Utopía o Pub Trilogy. La compra está limitada a una entrada por socio.

Posteriormente, a partir del 6 de enero se pondrán a la venta las entradas anticipadas 'online' y físicas a un precio de 20 euros para los socios, 25 euros para los no socios y en taquilla el día del concierto costarán 30 euros.

Qué es la asociación

La Asociación El Batallador se presenta de la siguiente manera: "Somos una entidad sin ánimo de lucro formada por personas activas en distintos ámbitos de la comunidad musical y cultural del rock duro y el metal, abarcando sectores como la producción audiovisual, la comunicación especializada, el diseño gráfico, la promoción y organización de conciertos, así como la gestión de espacios hosteleros y salas dedicadas al rock y al metal. Nuestra diversidad de perfiles nos permite embarcarnos en este proyecto desde una visión integral, combinando experiencia profesional, compromiso cultural y conocimiento y dedicación por el género.Trabajamos para dignificar el rock y el metal como expresiones culturales todavía muy vivas, promoviendo su reconocimiento y fomentando su presencia activa y real en la vida cultural de nuestra ciudad, Zaragoza".